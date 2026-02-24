GSS/K till stockholms amfibieregemente
2026-02-24
Stockholms amfibieregemente (Amf 1) utvecklas och förändras för att nå framtida mål samtidigt som vi ska leva upp till dagens högt ställda krav. Vår huvudsakliga verksamhet består av att utbilda krigsförband och upprätthålla beredskap. Amf 1 söker nu soldater till 2. amfibiebataljonen, 2. Marinbasbataljonen, utbildningsbataljonen och ekipagekompaniet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Inom ramen för GSS-befattning, varierar beroende på specifik befattning.
Vi ser i första hand att du genomfört värnplikt vid Amf 1 under det senaste året, men även sökanden som genomfört värnplikt med motsvarande befattningsutbildningar vid annat förband de senaste åren är välkomna att söka.
KRAVPubliceringsdatum2026-02-24Kvalifikationer
Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat.
Simkunnig (400 m samt livräddning).
Godkänd hälsoundersökning samt fysiska krav för befattning.Dina personliga egenskaper
Du drivs av en stark vilja att utvecklas och är beredd att ställa gruppens behov framför dina egna. Du klarar att arbeta såväl självständigt som i grupp.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
Genomförd militär grundutbildning vid Amf 1.
B-körkort.Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som GSS om sex år. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: heltid
Lön: enligt avtal.
Arbetsort: Berga
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse, dock senast 2026-08-03
Upplysningar om befattningarna
2.amfbat och utbbat: fj Alexander Stjernholm, e-post: amf1-2amfbat-S1@mil.se
2.marinbasbat: örlkn Jim Ramel Kjellgren e-post: Amf1-2.mbasbat-pers@mil.se
Ekipagekomp: öserg Diego Mouradian Cederholm e-post: amf1-ekipaget@mil.se
Fackliga företrädare
OFR-O: Michael Jarkö, e-post: of-amf@officersforbundet.seSå ansöker du
Sökanden som ej genomför värnplikt vid Amf 1 ska bifoga:
• Personligt brev,
• CV med minst två referenser
• Kopior på gymnasiebetyg
• Kopior på militära betyg/omdöme
• Kopior på utbildningsbevis
• Om du gör värnplikt: kopia på intyg om pågående värnpliktsutbildning
Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas!
Sista datum för ansökan: 2026-04-07
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Stockholms Amfibieregemente (Amf 1) verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. 2. Amfibiebataljonens vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden. 2. Marinbasbataljonen logistikförsörjer marinens förband och är både mark- och sjöbaserad. Amf 1 utbildar soldater, sjömän, kustjägare, och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Amf 1 har produktionsansvar för krigsförbanden .Amfibiebataljonen, 2.Marinbasbataljonen och Marin militärbas Haninge. Förbandet är baserat i Haninge (Berga).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/stockholms-amfibieregemente-amf-1/
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
