GSS/K till operativ säkerhetsunderrättelsetjänst
2025-12-22
Som operatör vid 135. Säkerhetsskvadron arbetar du inom den militära säkerhetstjänsten med en tyngdpunkt på inhämtning av säkerhetsunderrättelser syftande till att indikera och identifiera misstänkta säkerhetshot mot Försvarsmaktens skyddsvärden.
Du kommer i din anställning arbeta i en högst aktuell uppgift med en ständigt föränderlig hotbild. Arbetet är mycket långsiktigt och sker med hög diskretion. Som person bör du vara tålmodig, resultatinriktad och ha en hög förmåga till kreativt tänkande.
Just nu söker 135. Säkerhetsskvadron:
Teknisk personal (GSS-K)
Logistikassistent (GSS-K)
Stabsassistent (GSS-K)
Soldat (GSS-K)
Till befattningen soldat rekryterar vi främst mot stf gruppchef, hundförare, farbsoldat, sjukvårdare, understödsskytt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Det dagliga arbetet är omväxlande och innefattar allt från träning och utbildning till genomförandet av operativ verksamhet. En viktig del är också utveckling av verksamheten inom ditt framtida arbetsområde.
Anställningen inleds med en ca 6 månader lång grundkurs, efter godkänt resultat placeras du mot lämplig befattning. Befattningsspecifika utbildningar påbörjas efter den gemensamma grundkursen.
Önskvärda personliga egenskaper
Vi söker en trygg person med stort ansvarskännande och god initiativförmåga. Vidare bör du som person ha en hög tröskel för stress och vara van vid föränderliga miljöer då den operativa uppgiften är väldigt dynamisk.
Som medarbetare hos oss förväntas du ta initiativ och kunna omsätta innebörden av egna beslut samt värdera dess konsekvenser i en större operativ kontext. Du bör kunna arbeta autonomt utan direkt styrning och fatta beslut utifrån tidigare givna ramar som ständigt strävar mot den övergripande målbilden.
Vi ser att du är en person som förenar en grupp och bidrar till andras utveckling på ett prestigelöst sätt där individuella olikheter och kompetenser stärks och bygger en slagkraftig helhet.
Då du i tjänsten kommer behandla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och arbetet i sin helhet omfattas av betydande sekretess, ser vi att du är en person med hög personlig mognad och stark integritet som inte drivs av ett yttre bekräftelsebehov.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet under rekryteringen.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning.
• Genomförd och godkänd militär grundutbildning.
• B-körkort.
• Svenskt medborgarskap.
• Ej pälsdjursallergiker.
• Genomförda och godkända resultat i enlighet med FMFysS.
• Godkänt resultat på urvalstester efter sammanvägd bedömning.
MERITERANDE
• Erfarenhet och utbildning inom dold inhämtning i terräng samt urban miljö.
• Arbete i säkerhetsförbandstjänst eller spaningstjänst i FM eller liknande företag/myndighet.
• Genomförd och godkänd militärpolisutbildning.
• Militära förarbevis samt vidare körutbildning civilt/militärt.
• Erfarenhet av nationell/internationell insats.
• Sjukvårdsutbildning CLS, jägarsjukvårdare, avancerad sjukvårdare (soldat).
• Fältarbetsutbildning främst min- och sprängtjänst samt forcering (soldat).
• Elektrikerutbildning (teknisk personal).
• Tidigare arbete med IT-/nätverk (teknisk personal).
• Försvarsmaktens tekniska system ex Rpas, TMM eller andra övervakningssystem (teknisk personal).
• Arbete med larmsystem eller andra former av kamera och övervakningssystem (teknisk personal).
• Erfarenhet och utbildning inom samband- och ledningssystem samt telekrig (sambandsofficer).
• Andra körkortsbehörigheter ex C, CE, truck, hjullastare (logistisk personal).
• Erfarenhet och arbete inom logistikförsörjning (logistisk personal).
Anställningsform: Tidsbegränsad GSS-avtal. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Placeringsort: Kungsängen, Livgardet.
Under rekryteringsprocessen kommer urvalstester enligt ovan krav att genomföras under fyra dagar. Testet kommer vara fysiskt och psykiskt krävande och du skall inte köra bil på söndagen efter testet.
Testtillfälle: 20260409-12. Testerna genomförs i närheten av Livgardet.
Anställningsstart: 1/9 2026.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Vid frågor rörande rekryteringen vänligen vänd er till förbandet på mailadress: lg-13sakbat-135mpsakskv@mil.se
Ansökan sker via ReachMee. Ansökan skall innehålla CV, personligt brev, referenser samt betyg och intyg som styrker den utbildnings och arbetslivsbakgrund du redovisat i ditt CV.
utbildnings och arbetslivsbakgrund du redovisat i ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-01.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.
Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
