GSS/K till 17.Bevakningsbåtkompaniet, Trosstroppen
Försvarsmakten / Militärjobb / Göteborg Visa alla militärjobb i Göteborg
2026-04-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Är du Soldat som gillar att vara i skärgårdsmiljö och jobba inom logistik? Nu söker 17.bevakningsbåtkompaniet Soldater till Trosstroppen
Om Enheten
17.bevakningsbåtkompaniet är ett amfibieförband och ett av två krigsförband tillhörandes Älvsborgs Amfibieregemente i Göteborg.
Trosstroppen understödjer Bevakningsbåtkompaniet avseende förnödenheter, teknisk tjänst, sjukvård och transporttjänst. Enheten är sjögående likt övriga amfibiekåren.
Trosstroppen söker följande tjänster:
Båtförare
Mekaniker
Kommisarie
Sjukvårdssoldat
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som båtförare har du som främsta uppgift att framföra och vårda lätt trossbåt. Du kommer stödja övriga delar av trossen med sina primära arbetsområden, vilket inkluderar förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och sjukvård.
Som mekaniker på trosstroppen understödjer du hela kompaniet. Enheten är kompaniets rep- och logistikresurs. Din huvuduppgift är att utföra reparationer och underhåll på kompaniets materiel m.m.
Som kommissarie stödjer du kompaniet med materiel och förnödenhetsförsörjning. Du kommer att tillsammans med förnödenhetsgruppen monitorera och följa upp förnödenheter och materiel. Du kommer att få utöka din kompetens genom utbildning inom logistiken och fordonstjänsten. Som kommissarie är du en avgörande del för att försörja hela kompaniet i sjö och på mark, administrativt och via transporter.
Som sjukvårdssoldat på trosstroppen ingår du i en sjukvårdsgrupp som är kompaniets primära sjukvårdsresurs. Dina arbetsuppgifter kommer i stort handla om att bibehålla och utveckla troppens och kompaniets sjukvårdsförmåga. Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat
Giltig N8-behörighet alt M8-behörighet
Typutbildning antingen Stridsbåt 90 eller lätt trossbåt
Gymnasieutbildning med godkända resultat
Godkänd FM FysS grundnivå
B Körkort
Meriterande
Tidigare anställning i Försvarsmakten, speciellt inom logistik
Militära förarbevis
Kranförarcertifikat
C/CE-körkort
Truckförarbevis
Utbildning Ksp58/Ksp88
Farligt Gods Sjö/Mark
Erfarenhet PRIO/SAP samt LIFT
Fördjupande sjukvårdsutbildningar såsom örlogssjukvårdare
Personliga egenskaperStor vikt kommer läggas på personliga egenskaper. Vi söker dig som är självständig, framåtdriven. Tjänsten ställer krav på att arbetet kan bedrivas dygnet runt med långa arbetspass under svåra förhållanden. Detta ställer bland annat krav på noggrannhet, initiativförmåga, ansvarstagande och samarbetsförmåga. Tjänsten är på ett stridande förband vilket ställer krav på fysisk förmåga. Arbetet innebär en variation mellan administrativ tjänst och arbete i fält. Vi söker dig som är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning. Övrig information
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund https://www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/varderingar-och-vision/forsvarsmaktens-vardegrund/).
Anställningsform: GSS/K med provanställning sex månader. Individuell lönesättning tillämpas.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg
Resor och kvälls/helg tjänstgöring samt övningsdygn förekommer
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse, dock senast 2026-07-27.
Upplysningar om befattningen
Lt Moa Rydén, logistikbefäl Trosstroppen, mailto:moa.ryden@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer, mailto:amf4-g1@mil.se
Fackliga företrädare:
OF-Amf Fj Niklas Bryngelsson, mailto:niklas.bryngelsson@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-17. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 05 VÄSTRA FRÖLUNDA
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9874332