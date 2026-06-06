GSE-ingenjör
Professional Galaxy AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Linköping Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Linköping
2026-06-06
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en GSE-ingenjör hos vår kund.
Om uppdraget
GSE-ingenjör, nivå 2 (3 konsulter)
Din roll I rollen som underhållsingenjör GSE (Ground Support Equipment) varierar arbetsuppgifterna från utredningsarbete till inköpsberedning, och du kommer att ansvara för underhållsutrustningen som används för en eller flera materielgrupper. Du kommer även att säkerställa återkommande underhållsbehov av utrustning på uppdrag från kund. Du har nära kontakt med angränsande discipliner som ILS, underhållsberedning, konstruktion och teknisk information, och du arbetar tätt tillsammans med marknads- och inköpsfunktionen. Det är genom detta samarbete som du bidrar till att genomföra våra affärsuppdrag på bästa sätt. På lite sikt finns möjligheter att själv projekt- eller uppdragsleda, och då förväntas du ta ekonomiskt ansvar för komplett affär samt följa upp den i affärs- och ekonomisystemen. Rollen kan innebära en del resor till våra sektioner på annan ort, till våra kunder och till Försvarsmaktens förband.
Din profil Du har en ingenjörsutbildning på högskolenivå eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, exempelvis som flygtekniker, eller annan teknisk bakgrund med några års relevant arbetslivserfarenhet. Då tjänsten innebär många kontakter söker vi dig som har lätt för att arbeta med andra människor och som trivs med att skapa och vårda relationer. Du kommer att arbeta med en bredd av arbetsuppgifter i en dynamisk miljö och vi ser därför att du har förmågan att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du strukturerar ditt eget arbete med gott omdöme och har ett affärsmässigt förhållningssätt. Du hanterar svenska och engelska väl i tal och skrift samt innehar körkort med minst behörighet B.
Meriterande är erfarenhet av underhållssystem, kravhantering, GSE och ILS (Integrated Logistic Support), samt god förmåga att läsa och förstå mekaniska konstruktionsunderlag.
Uppdraget kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet. Uppdragsinformation Uppdragslängd: ca 12 mån Placeringsort: Linköping Svar önskas snarast, dock senast 2026-06-16
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7862221-2039927". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9951075