GS Trafikantservice söker Underhållspersonal (timavlönande)
Göteborgs kommun / Renhållningsjobb / Göteborg Visa alla renhållningsjobb i Göteborg
2026-01-28
Om arbetsplatsen
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen; Göteborgs Spårvägar AB och GS Trafikantservice AB.
Av bolagsordningen för GSK framgår att "Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet."Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
GS Trafikantservice AB erbjuder service inom kollektivtrafikområdet i syfte att underlätta resandet, öka trafikintäkterna och bidra till en ökad trivsel och trygghet. Trafikantservice innefattas av tre enheter med olika uppdrag.
Som underhållspersonal på Hållplatsservice ingår du i ett lag som arbetar med drift och underhåll av Västfastighets hållplatser, terminaler och stationer. Du ansvarar för att upprätthålla och förbättra kvalitén. Förutom att arbeta mot felanmälan så utförs kontinuerlig tillsyn enligt fastställt intervall för att upptäcka vandalism.
I huvudsak söker vi medarbetare till två olika uppdrag;
På uppdraget Tillsyn är dina arbetsuppgifter städ, tömning av papperskorgar, klottersanering, reparation, uppsättning och nedtagning av informationsmaterial samt beställa material som behöver bytas. Arbetstiderna är främst dagtid, måndag till torsdag 06:30-15:10 och fredag 06:30-14:20.
På uppdraget Tvätt är dina arbetsuppgifter att tvätta väderskydd på spårvagn/busshållplatser och tågstationer. Arbetstiderna är dag 06:30-15:10, fredag 06:30-14:20, eller kväll måndag till torsdag 15:00-22:00 och fredag 14:00-21:00.
Helgarbete kan förekomma.
Vi söker dig som är självgående och drivande i ditt dagliga arbete. Du är ansvarstagande, hjälpsam och van vid att arbeta självständigt utomhus. Du arbetar noggrant, metodiskt och har ett stort tålamod. Du är en lagspelare med helhetssyn på företagets verksamhet och har lätt för att samarbeta.
Du kommer att ingå i vår resurspool som timavlönad. Vi söker dig som vill ha en timanställning som kan förlängas samt utökas till del- eller heltidsarbete över vissa perioder.Kvalifikationer
- Erfarenhet av att arbeta systematiskt, noggrant och metodiskt
- Erfarenhet av fysiskt arbete utomhus
- Högt ansvarstagande, ordning och reda
- Erfarenhet av självständigt arbete liksom god samarbetsförmåga
- Gymnasiekompetens eller motsvarande
- B-körkort, och körvana i stadstrafik
- God allmän hälsa eftersom det förekommer tunga lyft
- Dator- och systemvana
- Mycket goda kunskaper i svenska språket
Meriterande
- Erfarenhet av klottersanering
- Erfarenhet av reparationsarbetenÖvrig information
Vi är en drogfri arbetsplats och tillämpar därför alltid drogtester i samband med anställning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vänta ej med din ansökan då vi har löpande urval/intervjuer!
Var extra uppmärksam på din e-post då det är sättet vi använder oss av när vi kontaktar dig.
