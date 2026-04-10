Gryning i Mariestad söker behandlingspedagoger till HVB Söderåsen
Ägs av kommuner - drivs av engagemang! I 25år har Gryning erbjudit HVB- och öppenvård för barn, ungdomar och familjer, jour- och familjehem, beroendevård, lägenheter med stöd, insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt LSS-boende. Vi erbjuder rådgivning och utbildning samt hjälper till med placeringar. Gryning ägs av kommunerna i Västra Götaland via de fyra kommunalförbunden.
Söderåsen är en verksamhet i nystart - efter en tids paus öppnar vi nu upp igen med möjlighet att tillsammans forma och utveckla arbetet framåt. Det ger dig som medarbetare en unik chans att vara med och påverka, bidra med idéer och sätta prägel på verksamheten från början.
Söderåsen är ett HVB som tar emot pojkar och flickor i åldrarna 13 till och med 15 år med relationsproblem i familjen samt egna relationssvårigheter och beteendeproblematik, såsom normbrytande och utagerande beteenden. Ofta finns även skolproblematik i form av skolk och svårigheter att fungera i klassrumssituationen. Verksamheten har 8 platser.
Arbetet inom Gryning utgår från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där struktur och relation samspelar. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande och MI genomsyrar verksamheten, både som samtalsmetod och i vårt dagliga förhållningssätt. Vi har även en tydlig grund i traumamedveten omsorg.
Vi söker nu behandlingspedagoger för tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är på heltid och arbetstiden är schemalagd och inkluderar kvälls- och helgarbete. Ingen tjänstgöring nattetid, tjänstgöring 2 av 5 helger. Introduktion kommer att ske dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Arbetsuppgifter
Vad innebär tjänsten?
Som behandlingspedagog är du delaktig i och ansvarig för de dagliga aktiviteterna med våra ungdomar. Du genomför både strukturerade och spontana samtal samt observationer. Samtliga anställda deltar i genomförandet av våra uppdrag och har ett gemensamt ansvar för ungdomarna. Du arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt förhållningssätt med ett lågaffektivt bemötande och möter ungdomarna, som kommer till enheten, med trygghet och omsorg.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som har minst en tvåårig eftergymnasial utbildning, eller en utbildning som motsvarar detta, med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på HVB samt arbete med ungdomar.
Vi söker dig som vill bidra till ett behandlingsarbete av god kvalitet för våra placerade ungdomar. Du har god förmåga till samarbete, eget ansvar och reflektion. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Då resor ingår i arbetet är det ett krav att du har körkort.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Vi erbjuder
• En arbetsplats som präglas av kunskap, kvalitet och delaktighet
• Ett arbete där du är med och påverkar utvecklingen av verksamheten
• En arbetsgivare som arbetar för hög trivsel och en god arbetsmiljö
• En organisation som prioriterar handledning och utbildningar, både internt och externt
• Friskvårdsbidrag
Vi ser fram emot din ansökan!
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut så välkommen med din ansökan redan i dag.
Innan anställning hos oss krävs utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318336".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gryning Vård AB
542 34 MARIESTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gryning Vård AB, B. Söderåsen Kontakt
Enhetschef Villa Vidar
Stella Gryning stella@gryning.se
