Grymma Frontend, Backend och Fullstack-utvecklare - Modis Sweden AB - Elektronikjobb i Solna

Modis Sweden AB / Elektronikjobb / Solna2021-07-06Nu hjälper vi flera av våra kunder med olika roller för spännande projekt inför hösten och behöver bli fler Här kommer möjligheten att bli en del av vårt fantastiska gäng och vara med på vår och våra kunders rivstart efter sommaren!Vem är duDu är utvecklare med ett par års erfarenhet (eller mer) av systemutveckling med ett stort generellt IT-intresse och ett driv att utveckla och utmana både dig själv och våra kunder. Vi behöver dig som har fokus antingen på backend, frontend eller fullstack och har erfarenhet av programmeringsspråk som C# .Net, Java och/eller Javascript, React mfl.Du har erfarenhet av att jobba med databaser. Vilken som egentligen. Du vet bäst vad som är relevant för din roll! I dina tidigare roller har du skaffat dig erfarenhet av cloud- plattformar som GCP, Azure eller AWS. Har du även koll på .Net Core, Python eller liknande är det super! Har vi missat någon av dina kompetenser så sluta inte läsa för det. Vi letar alltid efter konsulter inom flera olika områden.Teknisk kompetens i all ära men för oss är det lika viktigt vem och hur du är hur du är som person. Vi hoppas att du affärsmässig, ödmjuk och en lagspelare som aldrig tvekar i att hjälpa dina kollegor. Du är ansvarstagande och sätter stor stolthet i ditt jobb.Vilka är vi på ModisPå Modis strävar vi ständigt efter att hjälpa våra kunder och konsulter att bli framgångsrika. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss kommer vi att vara där för dig. Vi introducerar dig i vår verksamhet och våra kunder. Dina synpunkter värdesätts och för att hålla oss i framkant är du aktiv i Modis affärsutveckling och tillsammans skapar vi erbjudanden till marknaden.Genom att bli vår kollega kommer din vardag som konsult vara varierad med uppdrag i olika projekt i diverse branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska få mer av varann ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.Modis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT/ Engineering. Våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Modis finns representerade i USA, Kanada, Europa, Asien med över 100 kontor och med mer än 35 000 kollegor i uppdrag varje dag.Låter detta intressant?Då ska du söka till oss så snart som möjligt! Ansök genom länken nedan eller att du helt enkelt ringer eller kontaktar oss.2021-07-06Vill du bli en del av Modis eller vill veta mer om de tjänster och uppdrag som vi erbjuder, ta gärna kontakt med Ulrika Hedman 073-787 22 65 ulrika.hedman@modis.se eller Peder Ström 073-684 70 15, peder.strom@modis.se Varmt välkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Vi är ett konsultbolag så vill du inte att vi rekryterar dina konsulter så presentera dom inte för oss.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-05Modis Sweden AB5849944