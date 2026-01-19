Gruvmätare till Kankberg och Renströmsgruvan
Boliden Mineral AB / Gruv- och metallurgijobb / Skellefteå Visa alla gruv- och metallurgijobb i Skellefteå
2026-01-19
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boliden Mineral AB i Skellefteå
, Norsjö
, Lycksele
, Malå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
Din roll
Som gruvmätare har du en central roll i att skapa förutsättningar för ett effektivt och säkert produktionsarbete. Arbetet är varierat och består både av praktiska moment under jord och analysarbete ovan jord. Under jord ansvarar du för att mäta in bergutrymmen, sätta ut fixpunkter som möjliggör navigering inför produktionsborrning samt att markera diamantborrhål för prospektering. Du följer upp volymer och säkerställer korrekta underlag för produktionen. Ovan jord bearbetar och analyserar du insamlade mätdata och uppdaterar gruvkartor för att stödja planering och kvalitetsuppföljning. Rollen är placerad i Kankberg, men omfattar arbete i både Kankberg och Renströmsgruvan.
För att passa för den här rollen ser vi att du kombinerar noggrannhet med en stor drivkraft och nyfikenhet. Du har en analytisk förmåga som gör att du inte bara accepterar data - du ifrågasätter och säkerställer att allt stämmer. Du trivs med att ta egna initiativ och arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar ett gott samarbete. Du trivs i central roll där du fungerar som spindeln i nätet mellan olika funktioner. Flexibilitet är en självklarhet för dig, och du ser förändringar som möjligheter.
Ditt team
Du är en del av våra gruvplaneringssektioner i Kankberg och Renström. Inom gruvplanering ingår gruvmätning, geologi, produktionsplanering, långtidsplanering och diamantborrning. I din roll arbetar du tätt tillsammans med kollegor inom gruvmätning, övriga delar av sektionen och produktionen. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en säker och effektiv gruvdrift, där din kompetens blir en viktig pusselbit i helheten. Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Inmätning av berguttag
Utsättning inför produktion och tillredning
Underhåll och uppdatering av gruvkartor
Kvalitetsuppföljning av gruvverksamheten
Genomför efterkalkyler och produktionsuppföljning
Ditt bidrag
Universitets- eller högskoleutbildning inom geodesi och mätningsteknik, alternativt gymnasieexamen kombinerad med relevant yrkeserfarenhet
Erfarenhet av totalstation, LiDAR-scanning och CAD-program
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Det är meriterande med tidigare erfarenhet av underjordsverksamhet samt kunskap och erfarenhet inom CAD-programmet Deswik.
Varför arbeta tillsammans med oss
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen?
Kontakta rekryterande chef Andreas Markström, anders.markstrom@boliden.com
, tel. 070-1773151. Frågor om ansökan besvaras av vår Talent Acquisition Partner, Frida Norström, frida.norstrom@boliden.com
. Facklig information får du av Mats Lindblom, SACO, 073-350 04 19, Andreas Mårtensson, Unionen, 070-541 83 93 eller Peter Markström, Ledarna, 0910-77 40 09.
Sista dag att ansöka är Söndag 8 februari. Varmt välkommen med din ansökan!
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Om du är representant för ett rekryterande företag, vänligen avstå från att kontakta oss om denna annons. Vi uppskattar din omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boliden Mineral AB
(org.nr 556231-6850)
Finnforsvägen 4 (visa karta
)
936 32 BOLIDEN Arbetsplats
Bolidenområdet Jobbnummer
9692421