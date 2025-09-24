Gruvavdelningen söker en ortdrivare

Zinkgruvan Mining AB / Gruv- och metallurgijobb / Askersund
2025-09-24


Boliden Zinkruvan söker nu en ortdrivare till Gruvavdelningen.
Boliden Zinkgruvan bryter malm och producerar koncentrat av zink, koppar och bly. Metaller har en avgörande betydelse för ett modernt samhälle. Det gör oss till en viktig aktör i klimatomställningen. På Boliden Zinkgruvan kombinerar vi långsiktig hållbarhet med digital utveckling och stolt tradition.
Boliden Zinkgruvan finns strax utanför Askersund, nära både natur och storstad. Vi är inte bara Sveriges äldsta och sydligaste gruva i bruk. Vi är en arbetsplats för 470 medarbetare med många olika yrkesroller. Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med varierande uppgifter och stora utvecklingsmöjligheter, även internationellt.


Publiceringsdatum
2025-09-24

Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta under jord hos oss på vår Tillredningssektion.
Vi söker dig som är noggrann i ditt arbete, har ett högt säkerhetstänk och ett stort intresse för att arbeta i gruva.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för en ortdrivare hos oss är:
Borrning
Bultning
Skrotning



Kvalifikationer
• Fullständiga gymnasiebetyg
• B-Körkort

Meriterande
• Tidigare erfarenhet av bergarbete gärna ortdrivning

Urval kan komma att ske löpande. Välkommen in med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zinkgruvan Mining AB (org.nr 556523-9414), https://www.boliden.com/
Centrumvägen 1 (visa karta)
696 81  ZINKGRUVAN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Arbetsledare
Andreas Adolfsson
andreas.adolfsson@boliden.com
0583 88 45 36

Jobbnummer
9524458

