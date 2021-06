Gruppträningsinstruktörer till Actic Helsingborg - Actic Sverige AB - Instruktörsjobb i Helsingborg

Actic Sverige AB / Instruktörsjobb / Helsingborg2021-06-30Actics vision är att skapa ett friskare samhälle genom träning. Vi grundades i Sverige 1981 och är idag en av de ledande aktörerna på träningsmarknaden i Norden. Actic erbjuder lättillgänglig och inspirerande träning på drygt 170 gymanläggningar med ca 200 000 medlemmar i Sverige, Norge, Tyskland samt Österrike. Vi erbjuder träning inomhus, utomhus och digitalt genom gym, personlig träning, gruppträning och simning & bad. Våra värderingar är passion, customer focus, performance och teamwork.Vi söker nu Gruppträningsinstruktörer inom Core, Power, Yoga, CardioHIIT, Aqua och CardioFight till Actic Helsingborg.GruppträningsinstruktörI rollen som gruppträningsinstruktör hos oss på Actic spelar du en viktig del av vår kundupplevelse. Vi söker därför dig som vill vara med och inspirera våra medlemmar till att nå sina träningsmål genom gruppträning. Arbetet innebär att förbereda och genomföra gruppträningspass för våra medlemmar i olika koncept som vi på Actic erbjuder. Gruppens storlek varierar och vi erbjuder klasser både inom- och utomhus.Vill du leda i flera av våra koncept är du välkommen att göra det!I rollen kommer du utvecklas genom attInstruera minst 1 fast klass i veckanGe fantastisk service till våra medlemmar, oavsett när du möter dem på anläggningenDu förmedlar Actics produkter/klasser enligt våra riktlinjer på ett inspirerande och motiverande sättTillsammans med dina kollegor ser du till att anläggningens medlemmar möts av en ren och välkommande anläggning varje dagFör att lyckas i rollen har duFyllt 18 årTränat gruppträning regelbundet under minst 1 årVana att arbeta med människor och är en lagspelareLätt för att prata inför grupp och ge instruktionerUtbildning inom området är meriterande men inget krav.Du drivs av träning och hälsa och gillar att stå i centrum. Du motiveras av att andra lyckas. Du är social och har lätt för att prata och uppmuntra andra. Du vill vara med och bidra till att Actic når sin vision att skapa ett friskare samhälle genom träning och du är bra på att följa regler och riktlinjer. Vidare är du är strukturerad, ordningsam, bra på att ta ansvar och kommer alltid i tid.Saknar du utbildningar så står vi för din instruktörsutbildning mot att du kan instruera minst en fast klass per vecka. Du som söker ska kunna hålla 1 eller flera fasta klasser i veckan antingen morgon, dag, kväll eller helg.AuditionFör att gå vidare i processen behöver du skicka in ett filmklipp där du instruerar, minst 5 minuter, valfri del ur den klass du vill instruera i. I filmklippet är det viktigt att vi kan bedöma teknik, passupplägg, hur du coachar samt får en helhetsbild av dig som instruktör. Du kommer få mer information efter din ansökan.Vad kan vi erbjuda dig? Nya snygga Actic kläder utifrån vår nya logga och varumärke, en dynamisk arbetsmiljö med mycket glädje och passion. Du får trygga anställningsvillkor och du får såklart tillgång till hela vårt träningserbjudande - inne, ute och digitalt!Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-06-30Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-01Actic Sverige AB5839647