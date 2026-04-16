Gruppträningsinstruktör till Nordic Wellness Jönköping
2026-04-16
Bli gruppträningsinstruktör på Nordic Wellness - Koncept Aqua
Vill du inspirera människor till rörelse, energi och glädje? Älskar du att stå i centrum, sprida träningsglädje och göra skillnad för andra? Då har du hittat rätt - vi söker nu gruppträningsinstruktörer till konceptet Aqua/vattengympa på vår klubb Atlantis i Jönköping!
Nordic Wellness är Sveriges största friskvårdskedja med över 400 klubbar och ett antal padelanläggningar runt om i landet. Det ger oss unika möjligheter att ständigt utveckla våra klubbar och att ligga i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal - och inte minst pris. Vi erbjuder ett brett utbud av träning och välmående för alla åldrar, har närmare 550 000 medlemmar och fortsätter vår expansionsresa framåt. Vårt mål är att nå 600 klubbar till år 2030. Vi erbjuder träning för alla - i en miljö där våra värdeord genomsyrar allt vi gör: FUN. MOVEMENT. STRONG. TOGETHER.
Om rollen
Som gruppträningsinstruktör är du en central del av våra medlemmars upplevelse - du är både ambassadör, inspiratör och energispridare. Din uppgift är att förmedla träningsglädje, skapa motivation och ge våra deltagare den där WOW-känslan som får dem att längta tillbaka.
Du bör känna dig trygg i att ta plats, bjuda på dig själv och leda med både hjärta och energi - oavsett om det är 10 eller 100 personer i salen.
Vi erbjuder dig:
Utbildning i konceptet - vi står för den!
En fast klass/vecka (eller fler!)
En arbetsplats fylld av engagemang, utveckling och träningsglädje!
Vi söker dig som kan:
Hålla 1-2 fasta klasser i veckan
Vara tillgänglig morgon, dag, kväll eller helg (beroende på behov)
Vem är du?
Vi ser gärna att man har någon form av erfarenhet och/eller utbildning inom vattengympa, som instruktör eller att leda träning i grupp, men det är inget måste.
Det viktigaste är att du:
Har passion för gruppträning och träning i stort
Trivs med att stå i centrum och leda andra
Har personlig utstrålning, energi och en positiv attityd
Är pålitlig, engagerad och vill utvecklas hos oss
Att jobba på Nordic Wellness
Hos oss får du mer än bara ett jobb - du får en plats i ett team där träningsglädje, utveckling och gemenskap står i centrum. Vi är ett företag i ständig rörelse, där du får möjlighet att påverka och växa - oavsett om du vill hålla fler klasser eller ta andra steg inom företaget.
Vill du veta mer? Kontakta vår gruppträningskoordinator Sandra på: sandra.ahlqvist@nordicwellness.se
Om du går vidare till slutskedet av rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Detta sker alltid med ditt samtycke.
För oss på Nordic Wellness är en trygg och hälsosam arbetsmiljö viktigt. Som en del av vårt förebyggande arbetsmiljöarbete tillämpar vi slumpmässiga drogtester.
Urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte. Skicka in din ansökan idag och bli en del av Nordic Wellness-familjen, där vi tillsammans lever våra värdeord: FUN MOVEMENT STRONG TOGETHER Så ansöker du
