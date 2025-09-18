Gruppträningsinstruktör på Premium Hälsan
2025-09-18
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige
, Göteborg
, Tranemo
, Gislaved
, Gnosjö
eller i hela Sverige
Gillar du att motivera och inspirera andra? Då kan du bli en del av vårt härliga gruppträningsteam!
Som gruppträningsinstruktör hos oss på Premium Hälsan är din viktigaste uppgift att peppa och inspirera deltagarna på deras nivå. Du hjälper dem att utvecklas genom roliga och utmanande pass.
Vi erbjuder en fantastisk arbetsmiljö med härliga kollegor, bra utvecklingsmöjligheter och massor av träningsglädje. Dessutom får du chansen att jobba på en av Sveriges bästa friskvårdsanläggningar!
Vem kan ansöka?
Du är minst 18 år.
Du tror på att träning förbättrar människors liv.
Du gillar att motivera och inspirera andra.
Du tycker om att se människor lyckas med sin träning.
Låter det som något för dig? Ansök idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: emelie.larsson@premiumhalsan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gruppträning". Arbetsgivare Strength In Motion Sweden AB
Milstensvägen 2 (visa karta
438 35 LANDVETTER Arbetsplats
Premium Hälsan Landvetter Jobbnummer
9515584