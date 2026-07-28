Gruppträningsinstruktör
Ncv i Värnamo AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Värnamo Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Värnamo
2026-07-28
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Vi på Apladalens Sportcenter söker nu engagerade och inspirerande gruppträningsinstruktörer som vill bli en del av vårt härliga instruktörsteam och vara med och skapa träningsglädje för våra medlemmar.
Brinner du för träning, energi och att inspirera människor till rörelseglädje? Då kanske du är personen vi söker.
Vi söker nu dig som vill hålla i morgonklasser, seniorklasser, kvällsklasser och helgpass. Vi välkomnar instruktörer inom flera olika träningsformer men söker främst dig som leder spinning, pilates, styrka eller cirkelträning.
Hos oss får du möjlighet att sprida träningsglädje och skapa inspirerande upplevelser för våra medlemmar i en varm och välkomnande miljö.
Vi söker dig som:
• Har ett stort intresse för träning och hälsa
• Är engagerad, positiv och trygg i att leda grupper
• Tycker om att motivera och inspirera andra
• Tidigare erfarenhet av att leda gruppträning är meriterande men inget krav. Det viktigaste för oss är rätt personlighet och energi
• Vi utbildar dig på plats och ger dig stöd för att utvecklas i rollen
Vi erbjuder:
• Ett roligt och inspirerande arbete
• Möjlighet att hålla olika typer av klasser
• Ett härligt team och en positiv träningsmiljö
• Chansen att utvecklas tillsammans med oss
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag så hör vi av oss inom kort!
Mvh Apladalens Sportcenter i Värnamo Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: malin@apladalenssportcenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gruppträningsinstruktör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare NCV i Värnamo AB
(org.nr 556720-1347), https://apladalenssportcenter.se/
Jönköpingsvägen 41 (visa karta
)
331 34 VÄRNAMO Arbetsplats
Ncv i Värnamo AB Jobbnummer
10014388