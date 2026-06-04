Gruppträningsinstruktör

Actic Sverige AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Varberg
2026-06-04


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Vi söker gruppträningsinstruktörer till vår anläggning: Actic Friskvågen
Vi söker dig som är inom koncepten: Aerobic & Step-Up
Skicka in en ansökan redan idag och få möjligheten att vara med på vår resa mot ett friskare samhälle genom träning.
Vi erbjuder utbildning mot att du kan instruera en fast klass i veckan.
Gruppträningsinstruktör
I rollen som gruppträningsinstruktör hos oss på Actic är du en viktig del av våra medlemmars träningsupplevelse. Vi söker dig som vill vara med och inspirera och motivera våra medlemmar till rolig träning. Arbetet innebär att förbereda och genomföra gruppträningspass i olika koncept som vi på Actic erbjuder.
För att lyckas i rollen har du

Tränat gruppträning regelbundet under minst 1 år

Lätt för att prata inför grupp och ge instruktioner

Du gillar att inspirera och motivera människor runt dig

Du drivs av träning och hälsa och tycker om att stå i centrum

Aerobic och/ eller Step utbildning

I rollen kommer du att:

Instruera minst 1 fast klass i veckan, antingen kväll eller helg

Ge fantastisk service till våra medlemmar, oavsett när du möter dem på anläggningen

Förmedla Actics produkter/klasser enligt våra riktlinjer på ett inspirerande och motiverande sätt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7851820-2035990".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Actic Sverige AB (org.nr 556494-3388), https://career.actic.se
Strandgatan 5 (visa karta)
432 44  VARBERG

Arbetsplats
Actic Sverige

Jobbnummer
9947752

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