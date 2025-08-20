Gruppsamordnare inom golvproduktionen
AB Gustaf Kähr / Chefsjobb / Nybro Visa alla chefsjobb i Nybro
2025-08-20
, Emmaboda
, Kalmar
, Lessebo
, Mörbylånga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Gustaf Kähr i Nybro
, Malmö
, Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kährs är en ledande tillverkare och distributör av golv med egen tillverkning i fyra länder och försäljning i närmare 70 länder runt om i världen. Vi är en kundorienterad golvleverantör med ett erbjudande av premiumgolv för alla rum och tillfällen inom trä, vinyl och pvc-fritt. Vi är stolta över vårt varumärke, vår långa historia och vårt gedigna yrkeskunnande med ett hållbarhetsarbete i framkant.
Vår produktionsanläggning i Nybro har en central roll i bolagets framgång och framtida utveckling.
Hos oss finner du en mångfald av olika arbetsområden, inom allt ifrån sågverk och golvtillverkning till lagerverksamhet och underhållsorganisation. Det öppnar möjligheter för dig som vill utvecklas och bredda din kompetens. Vi jobbar med ständiga förbättringar i en lärande kultur och har ett strukturerat arbetssätt för talangutveckling. Vi följer upp våra medarbetares nöjdhet genom regelbundna pulsmätningar och medarbetarsamtal.
Nu söker vi en ny kollega till vårt produktionsteam inom golvtillverkningen i Nybro.
Om rollen:
I rollen som gruppsamordnare får du möjlighet att vara en nyckelperson inom golvproduktionen, där ditt främsta ansvar blir att samordna och leda det dagliga arbetet inom teamet och säkerställa att produktionen flyter enligt plan. Du är länken mellan produktionen och produktionsledningen och bidrar, tillsammans med övriga medarbetare, till ett effektivt arbete med hög kvalitet i en säker arbetsmiljö. Som gruppsamordnare deltar du i gruppens dagliga operativa arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Leda och samordna medarbetarna i det dagliga produktionsarbetet för att säkerställa att kvalitetskrav och produktionsmål uppfylls.
Planera, prioritera och följa upp arbetet för att skapa effektiva flöden inom arbetsområdet.
Stötta medarbetarna i deras arbete, bidra till ett gott arbetsklimat och medverka till att utveckla kompetensen i gruppen.
Aktivt bidra till arbetet med ständiga förbättringar, problemlösning och optimering av processer.
Tillse att arbetsmiljö och säkerhetsrutiner följs samt delta i skyddsronder.
Agera enligt gällande rutiner vid tillbud eller andra avvikelser.
Samverka med övriga gruppsamordnare och hålla kortare informationsmöten med gruppen.
Sköta tidrapportering, produktionsrapportering och kontakter med underhållsavdelningen.
Kvalifikationer och erfarenheter vi gärna ser hos dig: Erfarenhet av operativt produktionsarbete inom industri, gärna från tillverkning eller processindustri.
Tidigare erfarenhet av arbetsledande ansvar.
God kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Office-paketet och administrativ vana.
Intresse för produktionsteknik, kvalitetssäkring och förbättringsarbete.
Som person har du en inkluderande, prestigelös och lösningsorienterad inställning.
Du gillar att samarbeta och skapa delaktighet och du trivs med att utveckla både människor och processer.
Du har förmåga att se helheter och sammanhang och ser vikten av en god arbetsmiljö med säkerhet och kvalitet som högsta prioritet.
Varför jobba hos oss som gruppsamordnare? Du blir en del av ett rutinerat team och får arbeta i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och hållbarhet är i fokus.
Du får möjlighet att påverka arbetsmiljön, processerna och utvecklingen inom arbetsområdet i ett väletablerat företag med ett mycket starkt varumärke.
Du ges möjlighet till vidareutbildning och personlig utveckling.
Villkor, arbetstid och övrig information:Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Arbetstiden är 2-skift, 36,65 timmar/vecka.
För frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta produktionsledare Preben Christensen, telefon 0481-460 95. Facklig representant är Ellinor Ekbring, GS-facket, telefon 0481-460 46.
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-02.
Läs mer om oss på www.kahrs.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Gustaf Kähr
(org.nr 556017-3600), http://www.kahrsgroup.com Arbetsplats
Kährs Group Kontakt
Anneli Ohlsson anneli.ohlsson@kahrs.se 0481-463 21 Jobbnummer
9467665