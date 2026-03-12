Gruppledare (vikariat), Barn och ungdomsenheten, Hägersten-Älvsjö
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-03-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Vill du arbeta i en innovativ och framåtblickande organisation som har ambitionen att ligga i
framkant inom riskbedömning, metodutveckling och stöd till barn? Hos oss får du möjlighet att
arbeta med några av de mest evidensbaserade verktygen inom socialt arbete - iRiSk, SAVRY och
EARL - och bli en del av en engagerad och lärande organisation där kvalitet, utveckling och barnets bästa alltid står i centrum.
Vårt verksamhetsområde Barn, unga och familj består av flera enheter: mottagning, barn, barn- och ungdom, ungdom, familjehem och familjestöd. På barn- och ungdomsenheten arbetar vi tillsammans för att skapa en modern socialtjänst som möter framtidens behov - med fokus på tidiga, förebyggande och kvalitativa insatser.
Barn och ungdomsenheten består av en enhetschef, två gruppledare och cirka 15 socialsekreterare. Till enheten finns även jourhemshandläggare samt handläggarnära stöd som bidrar till hög kvalitet, god arbetsmiljö och ökad rättssäkerhet.
Vi erbjuder
• Tätt stöd från din enhetschef
• Kollegialt stöd i vår gruppledargrupp och extern handledning tillsammans med andra gruppledare på området.
• Genomtänkt introduktion och stöd från chefer och mentorer
• Flextid, vinter- och sommararbetstid samt friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år
• Ett starkt fokus på arbetsglädje och teamkänsla - vi vet att vi gör ett bättre jobb när vi mår bra.
• Möjlighet till semesterväxling och andra förmåner inom Stockholms stad
Läs mer om förmåner i Stockholm stad på:https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Då en av våra gruppledare går på föräldraledighet söker vi nu en vikarierande gruppledare till Barn och ungdomsenheten (0-20 år). Som gruppledare har du en central roll i verksamheten. Du ansvarar för den dagliga arbetsledningen av socialsekreterare och fungerar som ett nära stöd i både beslutsfattande och det sociala arbetet. Du leder gruppmöten, ärendedragningar, fördelar och arbetsleder ärenden och finns tillgänglig i det löpande klientarbetet. Tillsammans med enhetschef och mentor ansvarar du för introduktion av nyanställda och säkerställer att nya socialsekreterare snabbt kommer in i arbetet och känner trygghet i myndighetsutövningen. Du planerar och samordnar arbetet vid frånvaro och bidrar till att vardagen på enheten fungerar väl. Du deltar aktivt i verksamhets- och metodutveckling, implementering av nya arbetssätt och mål samt kan representera verksamheten i olika nätverk. I uppdraget ingår även att följa upp verksamheten genom statistik och bidra i verksamhetsplanering. Arbetet sker i nära samarbete med din enhetschef, övriga gruppledare, mentorer och enhetschefer inom området. Du har ett lyhört ledarskap och och förmåga att fånga upp både prestationer och medarbetares upplevelse av sin arbetssituation.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen
Flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Det är meriterande om du har:
Aktuell erfarenhet av att arbetsleda socialsekreterare inom socialtjänsten
Kunskap och erfarenhet av Signs of Safety
Kunskap om och erfarenhet av bedömningsinstrumenten EARL, SAVRY, iRiSk
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1337". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö, Barn- och ungdomsenheten Kontakt
Hanna Hammer hanna.hammer@stockholm.se 08-50822390 Jobbnummer
9793146