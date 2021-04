Gruppledare, vikariat - Jula AB - Säljarjobb i Partille

Prenumerera på nya jobb hos Jula AB

Jula AB / Säljarjobb / Partille2021-04-15GruppledareJula Sverige har idag 58 varuhus. Vi fortsätter expandera och söker därför dig som vill växa och utvecklas med företaget. Vill du arbeta i detaljhandeln och trivs i en miljö där förändring och utveckling är det enda som är konstant? Då har vi möjligheten för dig! Vi söker nu en gruppledare till Julas varuhus i Partille.Det här gör man som GruppledareDu ingår som Gruppledare i varuhusets ledningsgrupp. Som Gruppledare är du tillsammans med Varuhuschefen ansvarig för att maximera försäljningen och lönsamheten i varuhuset samt följa upp resultaten. Tillsammans med Varuhuschefen och övriga i ledningsgruppen ansvarar du för att skapa rätt förutsättningar för medarbetarna att ge bästa tänkbara kundservice och nå uppsatta mål. Du leder och arbetar tillsammans med medarbetarna i den dagliga driften med försäljnings- och lagerarbete, upplockning av varor, kassaarbete samt genomförande av marknads- och försäljningsplaner.Det här är din bakgrund och dina erfarenheterVi söker dig som har ledaregenskaper utifrån ett situationsanpassat ledarskap. Vi ser gärna att du har erfarenheter i att leda och stötta dina medarbetare samtidigt som du ser att rutiner och regler efterlevs. Vi söker dig som har ett inre driv om att inspirera och motiverar dina kollegor under arbetsdagen. Du strävar kontinuerligt efter att utveckla dig själv och dina medarbetare i varuhuset. Vi ser gärna att du tidigare visat initiativ när det kommer till leda projekt och verksamheten framåt.Det här är du som ledare och personDu brinner för försäljning och att ge våra kunder god service. Du har en god förmåga att prioritera, delegera arbete och hantera förändringar. Du är också strukturerad och utför ditt arbete med god kvalitet, såväl operativt som administrativt arbete. Tjänsten kräver att du har en ledande personlighet med god självinsikt samt förmåga att motivera, engagera och utveckla andra. Vi ser att du tillför energi och entusiasm till vår arbetsgrupp. Som ledare inom Jula är du en viktig kulturbärare och förebild. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Bra att vetaPlacering Partille. Tjänsten är ett vikariat på 100%, med start 1 maj till 30 april 2022 med chans till förlängning av vikariatet. Som Gruppledare arbetar man på dagtid, kvällar och helger. Vi erbjuder dig roliga och utvecklande arbetsdagar i ett företag som värnar om sina medarbetare och kunder!Så här söker duOm du känner att du skulle passa för denna roll så tveka inte att söka direkt då vi håller intervjuer löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan sista ansökningsdag! Sista dagen för att ansöka om tjänsten är 30 april. Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta varuhuschef Marcus Fransson Magnin via marcus.fransson-magnin@jula.se För att lämna din ansökan klicka på knappen "Skicka in ansökan" ovanVaraktighet, arbetstidHeltid Sommarjobb2021-04-15Sista dag att ansöka är 2021-04-30Jula AB5693830