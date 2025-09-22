Gruppledare till vår verkstad i Västervik
2025-09-22
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Vimmerby
, Linköping
, Kalmar
Om rollen
Bilbranschen genomgår en spännande förändringsresa, och hos oss får du möjligheten att aktivt vara med och forma framtiden för vår verkstad i Västervik. Som Gruppledare kommer du att vara ansvarig för att leda och coacha vårt team på servicemarknad i det dagliga arbetet. Inledningsvis kommer du inte att ha personalansvar men för rätt person kan det bli ett naturligt steg i framtiden. Du kommer också ha en central roll till att vara med och bidra till en trygg arbetsmiljö där gemenskap och arbetsglädje råder.
Ansvarsområden:
Leda gruppmöten och fördela det dagliga arbetet.
Säkerställa leverans och kvalitet på utförda arbeten på verkstaden.
Säkerställa ett effektivt arbetssätt så att vi når våra mål samt fånga avvikelser och arbeta för att de inte ska uppstå igen.
Lära upp, coacha och introducera ny och befintlig personal.
Samverka över avdelningsgränserna för bästa möjliga planering och kortast möjliga ledtid.
Vad vi erbjuder:
Hos Engströms Bil värdesätter vi våra medarbetare och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att växa och utvecklas. Vi erbjuder konkurrenskraftiga löner, förmåner och möjligheter till vidareutbildning. Du kommer att vara en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål och skapa en positiv arbetsmiljö.
Vem är du:
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetet på en bilverkstad och har god förståelse för affären och hur flöden och arbetssätt påverkar våra kunder och nyckeltal. Det är inget krav att du själv har arbetat som tekniker. Du behöver vara intresserad av att leda människor och ha förmågan att plocka fram det bästa ur varje individ och få gruppen att jobba tillsammans. Ytterligare krav för tjänsten är att du har B-körkort och goda digitala färdigheter.
Övrig information
Tjänsten är på heltid.
Vill du veta mer om tjänsten kan du kontakta:
Servicechef Alexander Lunnergård - Tel. 0490 - 660 04, alexander.lunnergard@engstromsbil.se
Ansökningar behandlas löpande och kan komma att tillsättas tidigare, skicka därför in din ansökan redan idag, dock senast den 31 oktober.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engströms Bil AB
Allén 70 (visa karta
593 61 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicechef
Alexander Lunnergård alexander.lunnergard@engstromsbil.se 0490-66004 Jobbnummer
