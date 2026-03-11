Gruppledare till utredningsenhet vuxna 30 +
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2026-03-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du ha ett brett, utvecklande och verksamhetsnära uppdrag där du bidrar till samhällsförändring? Järva stadsdelsförvaltning, området för ekonomiskt bistånd, utredningsenhet vuxna 30 + söker nu en engagerad gruppledare som vill stödja medarbetarna i det dagliga arbetet och bidra till att skapa hållbara lösningar för vuxna som uppbär ekonomiskt bistånd.
Vi arbetar med vuxna från 30 år, där arbetslöshet, sjukskrivning och sociala-medicinska hinder är de främsta försörjningsutmaningarna. Vår enhet består av en enhetschef, 11 socialsekreterare, fyra ekonomihandläggare och tre FUT-handläggare. Vårt arbete präglas av lärande, kvalitet och starkt engagemang för invånarna. Genom individanpassat och samordnat stöd, arbetsmarknadsinsatser och nära samverkan skapar vi verklig skillnad.
Vi erbjuder
En utvecklande och spännande roll i en tid av förändring. Stort fokus på invånarna, samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar och handledning. Stöd av chefer och kollegor samt möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling. Friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden på gym och simhallar. Läs mer här Förmåner för medarbetare - Stockholms stad
Här får du chansen att vara en viktig förebild, skapa verklig skillnad och utvecklas i din yrkesroll. Välkommen med din ansökan!
Din roll
Som gruppledare blir du socialsekreterarnas närmaste arbetsledare och en central del av det dagliga arbetet:
Planerar och koordinerar det operativa arbetet.
Säkerställer att arbetet fungerar vid frånvaro och förändringar.
Stöder och handleder medarbetare i komplexa ärenden med ett coachande och närvarande ledarskap.
Deltar i verksamhetsutveckling och implementering av nya arbetssätt.
Representerar enheten i nätverk och samarbeten.
Du har arbetsledande ansvar utan formellt ansvar för ekonomi eller personal, och arbetar nära enhetschef och andra gruppledarkollegor för att nå gemensamma mål och säkerställa en rättssäker handläggning.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
Har socionomexamen eller motsvarande utbildning.
Har flerårig erfarenhet av ekonomiskt bistånd och arbetsledning av socialsekreterare
Har gedigen kunskap om lagstiftning och handläggningsprocesser inom området.
Är stabil, uthållig och strukturerad med förmåga att prioritera och effektivisera arbetet.
Har lätt för samarbete och kan ge rätt stöd i olika situationer.
Meriterande: erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsprocesser.
Ditt förhållningssätt är lösningsfokuserat, med betoning på goda samarbeten och ett positivt arbetsklimat. Du ser förändring som naturlig och aktivt medarbetarskap som nyckeln till framgång. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
I denna rekrytering kan tester komma att tillämpas som en del i urvalsarbetet.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1121". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva sdf, individ och familjeomsorg, Ekonomiskt bistånd Kontakt
Özlem Schiroyi ozlem.schiroyi@stockholm.se 08-50801766 Jobbnummer
9789306