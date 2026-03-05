Gruppledare till Utredning ekonomiskt bistånd
Det var länge sedan utredningsenheten på ekonomiskt bistånd i Järfälla rekryterade en gruppledare, och konstigt är väl inte det eftersom vi är en väldigt stabil arbetsgrupp med många erfarna och duktiga medarbetare. Nu ska dock en av våra gruppledare gå vidare till annat uppdrag och vi kan därför öppna upp för ansökningar till denna viktiga, och roliga, tjänst på en enhet som trivs med varandra och som prioriterar socialt arbete.
Utredningsenheten tillhör socialförvaltningen i Järfälla som har ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg (IFO). Inom IFO är vi 200 engagerade och kompetenta medarbetare som finns till för våra invånare och som vill erbjuda en socialtjänst med god kvalitet.
Ekonomiskt bistånd i Järfälla handläggs av en mottagningsenhet och oss på utredningsenheten. Det är på utredningsenheten vi nu behöver hitta en stjärna som brinner för ekonomiskt bistånd, särskilt för de långvariga ärenden som behöver stöd för att nå egen försörjning.
I Järfälla prioriterar vi nära operativt ledarskap, och du kommer att ingå i ett team med tre gruppledare där var och en ansvarar för 7 medarbetare. Vi jobbar under nära ledning av vår enhetschef som förutom att vara en kunnig och trygg chef också funnits i kommunen i många år. Det har vi nytta av när vi kommer med idéer om verksamhetsutveckling och arbetar för ett teambaserat arbetssätt tillsammans med våra kollegor i övriga förvaltningen.
Sök till oss om du är intresserad av en arbetsplats som anammar nya socialtjänstlagen, som genuint vill arbeta med socialt arbete och månar om att använda ekonomiskt bistånd till att skapa verklig skillnad för våra invånare.

Arbetsuppgifter
Som gruppledare arbetar du nära enhetschef och enhetens andra två gruppledare. Du ansvarar för att operativt leda dina team i det dagliga arbetet genom coachning och ärendehandledning. Du fungerar som ett stöd vid behov av bedömning och prioritering av arbetsuppgifter, fördelar ärenden och planerar för den dagliga verksamheten. Du är en förebild i handläggning och ansvarar för rättssäkerhet i enskilda ärenden samt att systematiskt följa upp arbetet på enheten. Du håller i teamens gruppmöten och ingår i den operativa ledningsgruppen på enheten. I rollen som gruppledare ingår samverkan med andra, både internt och externt.
Du medverkar och bistår enhetschefen i att driva utvecklingsprocesser utifrån de mål och uppdrag som är beslutade om för enheten. Som gruppledare företräder du arbetsgivaren och har ett tilldelat arbetsmiljöansvar i vissa frågor.
Vi använder verksamhetssystemet Lifecare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom och som har ett stort engagemang för både det sociala arbetet och för myndighetsdelen inom utredning ekonomiskt bistånd. Du får gärna ha erfarenhet av arbetsledning inom området eller att du har lång erfarenhet av ekonomiskt bistånd och är redo att ta nästa steg i rollen som gruppledare.
Det är viktigt att du har ett starkt engagemang och intresse för att leda grupper i förändring. Då du kommer att arbetsleda medarbetare med lång erfarenhet behöver du vara trygg i ditt ledarskap och ha god kunskap om verksamhetsområdet. Enheten arbetar med MI, och du behöver därför ha utbildning och god kompetens i metoden för att kunna handleda och coacha medarbetare.
Du tänker på socialtjänsten i ett helhetsperspektiv och drivs av utveckling och nya arbetssätt. I och med den nya socialtjänstlagen får du, tillsammans med dina kollegor en viktig roll i omställningsarbetet där vi ska införa aktivitetskrav och utveckla ett teambaserat arbetssätt inom verksamhetsområdet. Du behöver kunna hantera både en operativ vardag med höga krav och samtidigt bidra i långsiktigt utvecklingsarbete.
Som ledare är du rak och tydlig och har förmåga att låta gruppen utvecklas och har tillit till medarbetarnas förmåga att ta ansvar för sitt arbete. Du samarbetar väl och arbetar strukturerat för att skapa trygghet och förutsägbarhet.
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i en stimulerande verksamhet där individens behov står i fokus. Enheten har varit och är stabil med låg personalomsättning där många medarbetare inklusive enhetschef och gruppledare har arbetat inom området och kommunen väldigt länge. Vi drivs av att utveckla och förbättra vårt arbete och tänker gärna nytt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
* möjlighet till semesterväxling
* årsarbetstid
* kompetensutveckling
* distansarbete i viss omfattning
* extern handledning tillsammans med andra gruppledare inom verksamhetsområdet
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjlighete. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaten vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Urval och intervjuer sker löpande under processens gång. Provanställning kan förekomma. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons
