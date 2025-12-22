Gruppledare till Socialtjänstens Öppenvård
Norrtälje kommun / Socialsekreterarjobb / Norrtälje Visa alla socialsekreterarjobb i Norrtälje
2025-12-22
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrtälje kommun i Norrtälje
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Välkommen till oss
Som gruppledare på Öppenvården får du möjlighet att tillsammans med en gruppledarkollega leda ett engagerat team på 15 medarbetare med bred kompetens och starkt engagemang. Samtliga medarbetare arbetar på uppdrag av socialsekreterare med biståndsbedömda insatser för barn och unga och dess vårdnadshavare.
Teamet arbetar med individuella behandlingsinsatser och interna utvecklingsområden i nära samverkan med andra aktörer. Som gruppledare får du en viktig roll i att skapa riktning, inspiration och trygghet i det dagliga arbetet - samtidigt som du uppmuntrar utveckling och lärande.
Som en del av gruppledargruppen inom förvaltningen blir du en del av ett större ledarskapsnätverk där du får kontinuerlig handledning och kollegialt stöd i ditt uppdrag.
Vi erbjuder dig kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och möjlighet att växa i din roll - men framför allt erbjuder vi ett stimulerande och meningsfullt arbete i en förvaltning som präglas av mod, utveckling och omtanke.
Uppdraget
Vi söker en engagerad gruppledare till öppenvården för barn, ungdomar och vuxna - en nyckelroll i en socialtjänst som är på väg in i en spännande utvecklingsfas.
Hos oss får du möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad varje dag. Som gruppledare leder du och fördelar det dagliga behandlingsarbetet i nära samarbete med tre andra gruppledare inom enheten. Tillsammans skapar ni struktur, kvalitet och engagemang i arbetet med våra målgrupper.
Du är en närvarande, coachande och inspirerande ledare som tror på människors förmåga till förändring. Du uppmuntrar reflektion, lärande och mod - och bidrar till att skapa en kultur där både medarbetare och klienter får växa.
I din roll får du också vara med och driva utveckling. Tillsammans med enhetschefen ansvarar du för omvärldsbevakning, metodutveckling och förbättringsarbete. Du har en nyckelroll i att höja kvaliteten i våra insatser, så att varje individ får rätt stöd i rätt tid.
Du är en lagspelare som trivs i ett nätverksbaserat arbetssätt och ser värdet i samverkan - både internt och med andra aktörer. Tillsammans med enhetschef och mentor ansvarar du även för introduktion av nya medarbetare och bidrar till en välkomnande och lärande arbetsmiljö.
Här får du möjlighet att kombinera ledarskap, utvecklingsarbete och samhällsnytta - i en verksamhet där engagemang, kvalitet och omtanke går hand i hand.
Det här behöver du ha med dig
För att lyckas i rollen som gruppledare ser vi att du har en socionomexamen och erfarenhet av behandlingsarbete samt myndighetsutövning. Du har god kännedom om den lagstiftning, de föreskrifter och riktlinjer som styr arbetet inom området - och känner dig trygg i att omsätta dessa i praktiken.
Det är meriterande om du har en Steg 1-utbildning eller annan likvärdig vidareutbildning, samt erfarenhet av att leda, handleda eller inspirera andra i deras professionella utveckling.
Vi söker dig som vill vara en drivande kraft i ett team som gör skillnad. Du är initiativrik, ser möjligheter och trivs med att ta ansvar. Din förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift gör att du kan kommunicera tydligt och engagerande - både internt och externt.
Som person har du en positiv grundsyn och personlig mognad som gör att du möter människor med respekt, nyfikenhet och förståelse. Du är strukturerad, analytisk och lösningsfokuserad, med ett genuint engagemang för att skapa goda resultat för både medarbetare och de vi finns till för.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som vill växa med uppdraget.
Anställningsform, omfattning och start
•
Anställningsform: Tillsvidare
•
Omfattning: Heltid
•
Tillträde: 2026-03-02 eller enligt överenskommelse.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje kommun
(org.nr 212000-0217), https://www.norrtalje.se/ Arbetsplats
Norrtälje Kommun Kontakt
Enhetschef
Lorenny Stenbäck lorenny.stenback@norrtalje.se 0176-1141 Jobbnummer
9660458