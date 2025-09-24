Gruppledare till SiS ungdomshem Tysslinge
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Tysslinge utanför Södertälje tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.
Motiveras du av att hjälpa ungdomar i en utsatt livssituation? Gillar du dessutom att organisera, leda och planera? Sök jobbet som gruppledare på SiS!
SiS ungdomshem Tysslinge är en institution i högsta säkerhetsklassen som tar emot ungdomar med höga risker för hot, våld och avvikning. Institutionen kommer efter vår återöppning av två avdelningar att ha totalt sju avdelningar på institutionen. Avdelningarna tar emot ungdomar som är placerade enligt Lagen om vård av unga (LVU) och ungdomar dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård (LSU). En av avdelningarna består av platser för ungdomar som under en period vårdas i enskildhet (VIE). Vi söker nu en Gruppledare för tillsvidareanställning på heltid.
Eftersom SiS ungdomshem Tysslinge har den högsta säkerhetsklassificeringen inom SiS innebär det att du behöver arbeta med hög riskmedvetenhet.
Som gruppledare bidrar du till en trygg och säker miljö för såväl placerade ungdomar som medarbetare. I rollen arbetar du aktivt i det operativa vård- och behandlingsarbetet ute på avdelningen. Du ansvarar för att planera, operativt leda och fördela det dagliga arbetet. Gruppledarens uppgifter omfattar bland annat att:
• Vägleda och stärka medarbetarnas förmåga till ansvar och samarbete
• Agera förebild och främjar ett professionellt förhållningssätt i enlighet med SiS värdeord (Respekt, Omtanke, Tydlighet)
• Främja att arbetet bedrivs rättssäkert och i enlighet med gällande styrdokument, metoder och uppsatta mål
• Introducera och handleda nya medarbetare i det dagliga arbetet
• Stämma av daglig bemanning utifrån avdelningens planering och kommunicerar behov till enhetschef och bemanningsplanerare
• Löpande hålla enhetschefen på din avdelning uppdaterad i frågor som kan påverka arbetsmiljön, vård- och behandlingsmiljön eller brister i verksamheten.
• Säkerställa följsamhet till vardagsstrukturer så som skola, behandling och aktiviteter
• Andra för rollen förekommande arbetsuppgifter som behövs för att skapa goda resultat
Som gruppledare ingår du ingår i ett team med enhetschef och behandlingssekreterare på din avdelning och ni kommer att ha ett nära samarbete för att tillsammans skapa goda resultat.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som gruppledare motiveras du av att arbeta med och hjälpa människor i en utsatt livssituation. Det operativa arbetet och mötet med ungdomar är ditt största fokus. Du är bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och är tydlig i din kommunikation med andra. Samtidigt är du inlyssnande och bekräftande i ditt bemötande med ungdomar och medarbetare samt bra på att bygga relationer. Du har ett professionellt förhållningssätt och en god förmåga att samarbeta samt att sätta dig in i andras perspektiv. Arbetet är ibland utmanande och kräver att du är stabil och behåller lugnet även i stressade situationer.
Du ska också ha:
• Relevant högskoleexamen med inriktning mot samhälls-, vård- eller beteendevetenskap eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som SiS anser vara likvärdig
• Flerårig meriterad arbetslivserfarenhet av arbete inom SiS eller annan verksamhet med fokus på vård, behandling och säkerhet, såsom exempelvis socialtjänst, vård och behandling, kriminalvård eller annan relevant verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta i arbetsledande roller
• God förmåga att uttrycka dig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om vårt ledarskap
Anställning:
Antal tjänster: 1
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Omfattning: Heltid
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Kontorsarbetstid, måndag-fredag. Flextidsavtal tillämpas.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Som ny medarbetare kommer du genomgå SiS grundutbildning. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-10-08
Vid frågor gällande tjänsten kan du kontakta:
Robin Klamdal (Enhetschef)Robin.Klamdal@stat-inst.se
010-453 42 21
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
