Gruppledare till Resursenheten insats
Tyresö Kommun / Socialsekreterarjobb / Tyresö Visa alla socialsekreterarjobb i Tyresö
2025-10-22
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tyresö Kommun i Tyresö
, Stockholm
, Täby
eller i hela Sverige
Vad vi gör och vill
Resursenheten är en del av kommunens öppenvård och erbjuder förebyggande och behandlande insatser till barn, ungdomar och deras familjer.
Inom enheten erbjuds bland annat familjebehandling, mellanvårdsliknande insatser, skolsociala insatser, råd och stödsamtal samt krisstöd.
Arbetsplatsen kännetecknas av hög trivsel och en stabil personalgrupp som har hög kompetens och ett stort engagemang i sitt arbete. Våra lokaler ligger centralt i Tyresö och är lätta att nå med allmänna kommunikationer.Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Som gruppledare kommer du att ingå i enhetens ledningsgrupp. Du kommer att ansvara för fördelning av uppdrag och hålla i gruppmöten. Tillsammans med medarbetare och enhetens ledning arbetar du också med utvecklingsfrågor och omvärldsbevakning.
I arbetsuppgifterna ingår att ge stöd till medarbetare i olika behandlingsuppdrag, både genom enskilda avstämningar och genom att ge utrymme till dragningar på gruppmöten. Vidare är en viktig arbetsuppgift att verka för god samverkan med övriga gruppledare och medarbetare inom avdelning Barn och unga.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi har årsarbetstid och subventionerad friskvård. Som gruppledare kommer du erbjudas handledning tillsammans med övriga gruppledare inom förvaltningen.
För tjänsten krävs utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.
Vem är du?
- Vi söker dig som är utbildad socionom eller har en beteendevetenskaplig examen på högskolenivå.
- Du har en relevant terapeutisk vidareutbildning motsvarande steg 1.
- Du är utbildad inom Signs of Safety och vill arbeta i arbetsledande ställning.
- Du har dokumenterad arbetslivserfarenhet från behandlingsarbete med barn, ungdomar, deras familjer och nätverk. Vidare har du goda kunskaper i aktuell lagstiftning gällande målgruppen och med fördel också erfarenhet av arbete med myndighetsutövning kring barn och unga inom socialtjänsten.
För att lyckas i rollen som gruppledare behöver du värdesätta ett nära samarbete med kollegor och samverkanspartners och känner dig trygg i att arbeta självständigt och konsultativt. Du har lätt för att skapa förtroende, är lyhörd, vågar tänka i nya banor och har en drivkraft som gör att du får saker gjorda på ett effektivt men genomtänkt sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 2025-11-10. Har du några frågor? Kontakta oss via mejl eller telefon:
Enhetschef, Gunilla Strindevall, gunilla.stindevall@tyreso.se
, telfon 08-5782 9711
Gruppledare, Clara Dencker, clara.dencker@tyreso.se
, telefon 08-5782 8423
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här http://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss:https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss här trivs nya tankar!
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens uppdrag är att på olika sätt hjälpa Tyresöbor som är i behov av extra stöd. Våra uppgifter omfattar bland annat barn- och ungdomsvården, missbruksvården, socialpsykiatri samt familjerätt och ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda. Förvaltningen ansvarar dessutom för integration av nyanlända samt stöd och vägledning till personer som står utanför arbetsmarknaden.
Vi som arbetar här har alltid individen i fokus och samverkar för att uppnå bästa resultat. Som medarbetare hos oss gör du en viktig insats för samhället - och dina medmänniskor.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/316". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Kontakt
Malin Eckerbrandh +46857829602 Jobbnummer
9568702