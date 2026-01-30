Gruppledare till Öppna aktiviteter i Partille
Hirely AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Partille Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Partille
2026-01-30
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hirely AB i Partille
, Göteborg
, Mölndal
, Härryda
, Kungälv
eller i hela Sverige
Vill du sprida rörelseglädje och gillar äventyr?
En Frisk Generation har som mål att förebygga ohälsa, främja en mer jämlik hälsa och bidra till en social delaktighet i närområdet. Vi arbetar utifrån fyra teman; mat, motion, idrott och äventyr och erbjuder barnfamiljer en aktiv fritid och verktyg för hälsosamma vanor. Nu letar vi gruppledare till Öppna aktiviteter i Partille.
Vad: Gruppledare
Var: Partille
När: Enligt lokala upplägg (totalt 3-4h per vecka)
Start: Snarast
Som gruppledare ansvarar du för att planera och genomföra lokala fysiska aktiviteter för barn och familjer i enlighet med En Frisk Generations metod. I arbetsuppgifterna ingår även att rekrytera deltagare till aktiviteterna i området, utbilda och stötta volontärer, fixa frukt (enligt lokala förhållanden) och skapa lokal samverkan.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn, leda grupper och erfarenhet av idrott, föreningsliv eller civilsamhället alternativt annan erfarenhet och kompetens som du tror passar.
Vi tror att du är Initiativrik, drivande och bra på att organisera. Att du är positiv, engagerande, ser varje individs behov och möjligheter samt är bra på att kommunicera och på att skapa kontakt med människor med olika bakgrund. Om du talar fler språk än svenska är det en fördel.
Av oss får du utbildning i En Frisk Generations metod och löpande kunskap och inspiration kring fysisk aktivitet, psykisk hälsa och mat. Du får vara en del av En Frisk Generations team med kollegor på flera orter runt om i Sverige.
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryterare och regional programansvarig Emma Berg. Ansökan skickas till emma@enfriskgeneration.se
- vi intervjuar löpande. Vi ser fram emot att få ta del av din ansökan!
Vi eftersträvar jämställdhet, jämlikhet och mångfald på vår arbetsplats. Därför vill vi gärna ha sökanden med många olika erfarenheter och bakgrunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://meetastudent.com/
BOX 17233 (visa karta
)
433 30 PARTILLE Arbetsplats
En Frisk Generation Jobbnummer
9714490