Gruppledare till Öppenvården i Järva
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Välkommen till Järva och till Öppenvård barn och unga 1.
Vi är en enhet inom område Öppenvård som satsar på spännande utvecklingsarbete och att göra ett förändringsarbete som gör skillnad för våra barn och familjer.
Hos oss på Öppenvård barn och unga får du arbeta i en trivsam och utvecklingsinriktad öppenvård som erbjuder hög kvalitet av insatser till barn, unga och deras familjer.
Brukardelaktighet, barns delaktighet och att vi ständigt utvecklar och förbättrar vårt arbete är viktigt för oss.
På vår enhet har vi olika team så som Ungdomsteamet och Familjestödsteamet samt ungdomslotsar. Nu ska vi även, i nära samverkan med Kriminalvården, starta upp och driva ett projekt kring barn och unga som är frihetsberövade.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig möjlighet att som gruppledare arbetsleda medarbetare som arbetar med intressanta målgrupper där ni tillsammans har stor chans att göra skillnad. Då vi har flera olika team, med olika målgrupper och arbetssätt inom enheten samt samarbetar med två andra enheter inom öppenvården finns stora möjligheter till inspirationsutbyte och kollegialt lärande. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Läs gärna mer om Stockholms stads förmåner här.
Din roll
På vår enhet får du möjlighet att arbetsleda tre kompetenta behandlarteam, familjestödsteamet, ungdomsteamet och projekt häktade barn samt ett par lotsar som arbetar med barn och unga och deras föräldrar och nätverk.
Familjestödsteamet arbetar med barn 0-18 år och deras föräldrar som har kognitiva svårigheter och omsorgsvikt. Ungdomsteamet arbetar med ungdomar 13-20 år med utagerande och normbrytande beteenden så som kriminalitet, missbruk, skolproblematik, konflikter och antisocialt umgänge där föräldrar och nätverk inkluderas i arbetet. Projekt häktade barn arbetar med barn som är frihetsberövade samt deras nätverk. Ungdomslotsar arbetar bland annat med hemtagning där ungdomen omplaceras från institution till stödboende.
Rollen som gruppledare innebär att du:
Ansvarar för det operativa dagliga arbetet avseende uppdrag och verksamhetsfrågor. En stor del av ansvaret handlar om att samordna uppdrag externt och internt.
Arbetar nära och vägleder teamen vid behov i de aktuella ärendena, i frågor kopplat till uppdraget men även andra frågor som uppstår under uppdragstiden. Du undersöker även frågor kopplat till uppdrag och verksamhet med stöd av forskning och juridiska avdelningen.
Utför riskbedömningar, hanterar klagomål med brukare, avvikelser och genomför egenkontroller.
Stöttar i skrivplaneringar, läser samt återkopplar PM och utvärderar uppdrag ihop med medarbetare.
Formulerar, implementerar och följer upp efterlevnad av arbetssätt, riktlinjer och rutiner.
Följer upp statistik, analyserar verksamhetsfrågor, samt arbetar löpande med utvecklingsarbete gällande processer, rutiner, arbetssätt.
Självständigt och tillsammans med enhetschef leder, organiserar och samordnar arbetet för att uppnå de uppsatta målen samt driver verksamhetens utvecklings- och omställningsarbete kopplat till Nya Socialtjänstlagen i samverkan med medarbetarna.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Aktuell och dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med behandling riktad till barn, unga och föräldrar på uppdrag från socialtjänsten och/eller arbetsledarerfarenhet i uppdrag riktad till barn, unga och föräldrar.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
Grundläggande psykoterapiutbildning, (steg 1) eller annan vidareutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Erfarenhet av att ha arbetat i en ledande funktion.
Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.
Som person är du självgående och bidrar till ett gott samarbete och genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du har förmåga att behålla lugn även i pressade situationer och arbetar på ett strukturerat sätt med att planera arbetet framåt. Du har också förmågan att kommunicera på ett tydligt sätt, ser till ett helhetsperspektiv och har verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1551".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Individ och familjeomsorg, Öppenvård, Öppenvård barn och unga 1 Kontakt
Elin Wahlsten elin.wahlsten@stockholm.se 08-50803328
9808502