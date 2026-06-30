Gruppledare till Liljeforstorg 4
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-06-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forenede Care AB i Uppsala
, Österåker
, Täby
, Järfälla
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du erfarenhet och intresse av omsorg av äldre och känner att du vill göra skillnad? Då kan det här vara rätt roll för dig!
Här kommer du att arbeta:
Forenade Care Liljefors Torg 4 öppnade sommaren 2012 och är ett äldreboende för 70 personer med olika behov av omsorg och stöd: omvårdnad, demens och socialpsykiatri. Här är mötet mellan människorna det viktigaste, ständigt med individen i fokus. Vi arbetar med personcentrerad vård där allt vi gör utgår ifrån varje enskild vårdtagares specifika önskan och behov. Liljeforstorg är också Silviahemscertifierat sedan 2016.
Tjänsten som gruppledare som gör skillnad
Du planerar, leder och handleder omvårdnadspersonal samt ansvarar för bemanning och schemaläggning. I arbetsrutinerna för gruppledare ingår även att du aktivt deltar i omvårdnadsarbetet i kvalitetssäkrande och handledande syfte. Du har ett övergripande ansvar för att vi arbetar enligt gällande socialtjänstlag och enligt gällande rutiner. Du har utvecklingssamtal med den personal du är arbetsledande för och ansvarar även för vissa personalmöten. I tjänsten ingår kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningsarbete och du erbjuds utbildning i kvalitetsledningssystemet.
Du rapporterar direkt till verksamhetschefen och förväntas vara en aktiv och bidragande del av verksamhetens ledningsgrupp.
Vi erbjuder
Du får möjlighet att påverka företagets riktning. I det familjeägda Forenede Care ingår du i ett sammanhang där du varje dag får ges möjlighet att förändra och göra skillnad genom din personlighet, kompetens och ditt engagemang. Vi erbjuder dig interna och externa utbildningar där du som individ får möjlighet att växa och utvecklas både som människa och i din roll professionellt.
Vi har kollektivavtal och naturligtvis erbjuder vi friskvårdsbidrag.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för att arbeta inom äldreomsorgen och som dagligen vill bidra till att skapa en meningsfull tillvaro för våra äldre. Du är kundorienterad, serviceinriktad och har en kreativ approach till ditt arbete. Du är ansvarstagande, har en god samarbetsförmåga och är pedagogisk i din handledning. Du har ett flexibelt arbetssätt samt förmåga att arbeta resultatinriktat, verksamhetsutvecklande och se helheten i verksamheten. Som person är du självständig och lyhörd samt bidrar med en positiv anda i arbetslaget. För att trivas och lyckas i rollen är det viktigt att du har en naturlig förmåga att skapa relationer och att du är en teamplayer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, som socialt hög kompetens samt förmåga att leda och samarbeta med såväl uppdragsgivare som boende, närstående och medarbetare.
Hos Forenede Care är det viktigt att våra ledare är bra på att lyssna, ödmjuka och empatiska.
Du som gruppledare ska ha följande kvalifikationer och erfarenheter
Vi efterfrågar:
Intyg från Socialstyrelsen som undersköterska
Har minst två års erfarenhet av att framgångsrikt leda medarbetare och team.
God kunskap och erfarenhet av arbete och rapportering i olika stödsystem, ex journal-, planerings- och lönesystem.
Går du vidare i processen kommer vi efterfråga intyg på ovanstående utbildningar.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Meriterande
Det är meriterande att du har utbildning inom ledarskap eller erfarenhet av att leda samt erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi samt kunskap inom HSL.
Du är undersköterska med erfarenhet från demens, somatisk och geriatrisk vård. God kännedom i dokumentation enligt SoL.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 5500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdatum
2026-08-31. Ansökningar behandlas löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Kontaktuppgifter
Emma Bodén Verksamhetschef
Mejladress: emmabo@forenedecare.se
Telefonnummer: 0733 150 186
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994354-2078521". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Liljefors torg 4 (visa karta
)
754 31 UPPSALA Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9985722