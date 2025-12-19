Gruppledare till Familjeteamet 13-21!
Vill du vara en del av ett kompetent, härligt och stöttande team där du skapar rätt förutsättningar för dina kollegor och de vi finns till för? Motiveras du dessutom av att få bidra till att göra skillnad för ungdomar och deras familjer varje dag? Då kan du vara vår nya Gruppledare till Familjeteamet 13-21!
Vilka är vi?
Socialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus, alltid med barns bästa i första hand. Det ska vara lätt att få hjälp. Våra stöd- och behandlingsinsatser håller hög kvalitet och bygger på rättssäkra bedömningar. Vi vill hitta lösningar nära individen och bidra till en positiv förändring för denne. Tillsammans vill vi skapa trygghet och god social service för oss som bor i Norrköping.
Vi erbjuder dig en härlig arbetsplats som präglas av kvalitet, engagemang och gott samarbete. Vi är ett drivet och kompetent gäng som tillsammans har väldigt roligt på vägen. Det kommer att vara två gruppledare som ansvarar för stöd och vägledning i det vardagliga arbetet i nära samverkan med enhetschef.
Som nyanställd hos oss får du en gedigen introduktion med bland annat kompetensutveckling och vid behov grundutbildning i de metoder teamet använder.
Då teamet växer och är i en utvecklingsfas söker vi ytterligare en Gruppledare som vill vara med och forma vår verksamhet och bidra aktivt till att utveckla och testa nya arbetssätt tillsammans med oss på Familjeteamet 13-21!
Dina arbetsuppgifter
Som Gruppledare hos oss får du en meningsfull och spännande roll i arbetet med ungdomar och deras familjer där du kan göra skillnad på riktigt tillsammans med vårt team.
Målgruppen är ungdomar 13-21 år och deras familjer som har behov av stöd inom olika områden såsom risk/missbruk, skola/sysselsättning, psykisk ohälsa och normbrytande beteende. Arbetet hos oss innebär att möta familjer i situationer där målet är att bland annat undvika placering eller skapa goda förutsättningar för hemgång efter placering.
Som gruppledare har du en arbetsledande funktion vilket betyder att du på olika sätt leder, fördelar ärenden och handleder dina kollegor och fattar beslut på verksamhetsnära nivå. Ditt ledarskap sker i tät dialog med enhetschef som har det övergripande ansvaret för verksamheten.
Tillsammans med din Gruppledarkollega och chef har du i uppdrag att bedriva och utveckla verksamheten så att de insatser vi erbjuder matchar individens behov, är av god kvalitet och är i linje med våra mål.
Vem är du?
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har erfarenhet av socialt arbete och tar gärna med dig tidigare ledarerfarenhet eller arbetsledning in i rollen.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt där du skiljer på det personliga och professionella. Du värdesätter relationer och med skicklighet skapar du förtroende genom tydlig kommunikation, lyhördhet och ett professionellt bemötande. Vidare trivs i teamarbete där du bidrar aktivt i grupprocesser och till en god arbetsmiljö.
I ditt arbetssätt är du både strategisk och hands-on. Du planerar, strukturerar och prioriterar effektivt även när tempot är högt. Din förmåga att behålla lugnet i pressade situationer gör dig till en stabil punkt för både kollegor och de vi finns till för med fokus på uppdraget.
Samtidigt har du som Gruppledare en naturlig förmåga för att bygga laganda och skapa förutsättningar för att teamet ska lyckas tillsammans. Att motivera, stötta och underlätta samarbetet mellan kollegor är en självklar del av ditt ledarskap.
Då kommunikation är centralt i rollen ser vi att du kommunicerar väl på svenska både i tal och skrift.
Vid en eventuell anställning kommer du att behöva uppvisa ett utdrag ifrån belastningsregistret. B-körkort är ett krav.
Låter rollen som Gruppledare till Familjeteamet 13-21 som ditt nästa steg?
Varmt välkommen in med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Arbetstid: Främst dagtid
Möjlighet till distansarbete: Ja, utifrån verksamhetens behov
Sista ansökningsdatum: 11 januari
Kontakt: Enhetschef Emma Vahtra, emma.vahtra@norrkoping.se
eller HR-konsult rekrytering, Sofia Örtegren, sofia.ortegren@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
