Gruppledare till enheten för råd och stöd
2026-02-05
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Vi söker nu en gruppledare till enheten för råd och stöd. Tjänsten innebär delad tjänst med 50% uppdrag som gruppledare och 50 % tjänst som familjebehandlare.
På Råd och stöd arbetar 18 familjebehandlare och en enhetschef. Vi arbetar med stödsamtal, vägledning och behandlingsarbete. Arbetet innefattar allt från generellt förebyggande insatser till intensivt hemmabaserat behandlingsarbete. Vi ansvarar också för familjerättens samarbetssamtal.
Arbetsuppgifterna på Råd och stöd är mycket varierande och behoven hos dem som söker stöd hos oss skiljer sig mycket åt. Detta kräver stor flexibilitet och man behöver kunna arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor och samverkanspartners. Arbetet sker såväl i våra besökslokaler som i klienternas hemmiljö, och ofta i samarbete med skola, elevhälsa, vårdgivare, polis och andra enheter inom kommunen.
På enheten finns stora möjligheter att vara med och utveckla nya arbetssätt. Då behovet hos våra kommunmedborgare är föränderligt behöver vi hålla oss uppdaterade och söka efter utvecklingsområden, samtidigt som vi bevarar det som fungerar. De senaste åren har enheten t.ex. utvecklat ett arbetssätt för att främja skolnärvaro tillsammans med skola och elevhälsa, vi har tillsammans med skola och fritidsverksamhet startat en uppsökandegrupp som riktar sig mot ungdomar för att öka trygghet och fånga in behov på ett tidigt stadium, och vi har i samverkan med kommunens boendestöd utvecklat insatsen Familjeteam, som riktar sig till föräldrar med kognitiva nedsättningar.Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
Tjänsten som gruppledare är ny på enheten och du kommer därför att delta i arbetet med att utforma tjänsten.
Som gruppledare kommer du att ha ansvar för den operativa driften på enheten. Du samarbetar nära enhetschef och säkerställer hög kvalitet och att arbetet bedrivs på ett kvalitativt och evidensbaserat sätt. Eftersom tjänsten är delad och innefattar arbetsuppgifter både som gruppledare och familjebehandlare behöver du kunna känna dig trygg i att kunna vara i olika roller på arbetsplatsen och du behöver vara flexibel i ditt sätt att växla mellan dessa arbetsuppgifter. Du behöver vara väl förankrad och professionell i din yrkesroll. Du behöver både kunna se saker på ett övergripande plan men även ha ett öga för detaljer och det specifika. Din analytiska förmåga är god liksom din förmåga att samarbeta både internt och externt.
Ditt bemötande är tydligt och respektfullt, vilket bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. Tjänsten förutsätter att du har lång erfarenhet av familjebehandling. Det är meriterande om du även har erfarenhet av behandling avseende våld i nära relation eller beroende liksom tidigare ledarerfarenhet.Arbetsuppgifter
* Ge coaching och stöd till behandlarna i deras dagliga arbete.
* Föra dialog med enhetschef om utveckling samt aktivt delta och leda utvecklingsarbete och implementering tillsammans med enhetschef.
* Tillsammans med enhetschef ansvara för den operativa driften.
* I samarbete med enhetschef och utsedd mentor, ansvara för introduktionen av nyanställda.
* Ta ansvar över att rutiner hålls uppdaterade samt delta och eventuellt leda arbete när nya rutiner upprättas.
* Delta i samverkansmöten.
* Regelbundna ärendegenomgångar med behandlarna.
* Sammanställa statistik.
* Familjebehandlande arbete på deltid.KvalifikationerKvalifikationer
* Socionomexamen eller likvärdig utbildning.
* Mångårig erfarenhet av familjebehandling och annat socialt arbete med barn/ungdomar och familjer.
* God förmåga att uttrycka dig både i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
* Dokumenterad arbetsledarerfarenhet.
* Erfarenhet av verksamhetsutveckling.
* Arbetslivserfarenhet från områdena beroende och våld i nära relation.Övrig information
* Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
* Vi kräver att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
