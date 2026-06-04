Gruppledare till Daglig verksamhet
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2026-06-04
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Daglig verksamhet i Sundbyberg erbjuder verksamhet till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning enligt LSS eller SoL.
Nu söker vi en Gruppledare till en av våra aktivitetsinriktade Dagliga verksamhet i Rissne. Hit kommer deltagare som vill umgås och få social stimulans om dagarna.
Som gruppledare kommer du i samråd med enhetschefen arbeta för utveckling av enhetens verksamhetsplanering, genomförande och dokumentation. Detta ställer krav på en god förmåga att arbeta mot uppställda mål.
I din roll ingår även att upprätthålla och utveckla samarbetet med andra enheter och aktörer, både internt och externt. Gruppledaren är en länk mellan enhetschef och arbetsgruppen, du ska därför verka för en god arbetsmiljö samt ge råd och stöd till personalen. Tillsammans med enhetschefen kommer du som gruppledare att vara delaktig i personalplanering och rekrytering av vikarier. Som gruppledare har du även stöd av gruppledarkollegor i andra delar av den dagliga verksamheten.
Vissa administrativa arbetsuppgifter som till exempel fakturering ingår i tjänsten och förutom arbetsuppgifterna som ingår i gruppledaruppdraget kommer din mesta arbetstid att förläggas i det ordinarie arbetet med deltagare där du kommer ansvara för att erbjuda en innehållsrik dag med meningsfulla aktiviteter utifrån deltagarnas egna önskemål. I dina övriga arbetsuppgifter ingår även att dokumentera insatserna samt upprätta och arbeta utifrån den enskildes genomförandeplan.
Du som söker har gymnasieutbildning med inriktning psykiatri eller funktionsnedsättning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har en personlig lämplighet för arbetet och erfarenhet av arbetsledande arbete enligt vad som beskrivs ovan samt av arbete med personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykiatrisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom daglig verksamhet.
Du arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande och har kunskaper inom tydliggörande pedagogik samt MI. Du är lyhörd, har god pedagogisk förmåga samt god förmåga att se deltagares behov, styrkor och förmågor. Du anpassar ditt förhållningssätt, information och aktiviteter efter behov hos deltagarna. Du är trygg och stabil, självständig och har en personlig mognad samt lätt för att samarbeta.
Du skall vidare ha god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt i svenska språket. Vi har krav på att du har goda kunskaper och praktisk erfarenhet av att skapa genomförandeplaner, arbeta enligt IBIC och dokumentera i social journal. Du måste ha god datorvana och ha lätt för att ta till dig nya program vilket krävs för att kunna utföra arbetet. Flerspråkighet ser vi som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
I och med rekrytering kommer referenstagning från tidigare arbetsgivare göras för aktuella personer.
Vi kommer även begära in utdrag från belastningsregister.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid.
Arbetstiden är förlagd till dagtid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ansök senast den 18 juni 2026. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten innebär att du kan komma att ingå i Sundbybergs stads krigsorganisation.
Sundbyberg är en levande och växande stad mitt i Stockholmsregionen. Här bor drygt 55 000 invånare på nio kvadratkilometer, vilket gör oss till Sveriges mest tätbefolkade kommun. I Sundbyberg möts stadens puls och stora grönområden, och tack vare vårt centrala läge och välutbyggda kollektivtrafik är det alltid enkelt att ta sig hit. Närheten mellan kollegor, invånare och beslut präglar vårt arbete och skapar en arbetsmiljö där du syns och gör skillnad.
Vi vågar prova nytt och satsar stort på innovation och digitalisering. Här får du driva utvecklingen av smarta lösningar som inte bara förenklar vardagen för invånarna, utan också sätter Sundbyberg på kartan som en föregångskommun.
Sundbyberg växer med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs Kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
174 55 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Enhetschef
Anna Wallentin anna.wallentin@sundbyberg.se Jobbnummer
9948068