Gruppledare till Arlanda
2025-12-23
Vygruppen är en nordisk transportkoncern med cirka 11 600 anställda och en årlig omsättning på över 18 miljarder kronor. Vårt samhällsuppdrag är att erbjuda attraktiva, kollektiva transportlösningar på ett hållbart sätt, och visionen är "Vy gör det enkelt att välja miljövänligt". Det ska vi uppnå genom att ge våra kunder bra upplevelser varje dag, vara branschledande inom innovation, vara effektiva och pålitliga i allt vi gör, och ha engagerade och kundorienterade medarbetare. Vy har verksamhet inom tåg, buss, gods och resor i Norge och Sverige.
Vill du kombinera ledarskap med operativt arbete i en serviceintensiv verksamhet?
Till vår kommersiella verksamhet med varumärkena Vy flygbussarna och Vy bus4You söker vi en engagerad gruppledare till Arlanda Flygplats. Tjänsten innebär att du kombinerar ledarskap med operativt arbete, där du tillbringar cirka halva arbetstiden som gästvärd. Genom att vara en del av den dagliga driften får du värdefull insyn i verksamheten och förutsättningar att leda ditt team på ett närvarande och trovärdigt sätt.
Som gruppledare är du ansvarig för att leda, coacha och motivera ditt team bestående av gästvärdar mot uppsatta mål. Du säkerställer att arbetat håller hög kvalitet, att rutiner följs och att varje medarbetare ges rätt förutsättningar för att lyckas. Tjänsten kräver att du är strukturerad, kommunikativ och närvarande - du är länken mellan ledning och team och du blir en viktig kulturbärare i verksamheten där vi tillsammans skapar en positiv och inkluderande arbetsmiljö.
Kort om oss
Vy Buss AB består av två huvudsakliga affärsområden: upphandlad trafik och kommersiell trafik. Våra värderingar på Vy Buss är vägledande och syftar till att skapa kundglädje genom ansvar och samspel. Vi drivs av att göra det enkelt att resa hållbart med oss. Vi är också en av de ledande aktörerna på expressbussmarknaden i Sverige och har resebranschens mest nöjda kunder, enligt undersökningar gjorda av SKI (Svenskt Kvalitetstindex).
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå utav att:
• Planera och prioritera arbetsuppgifter och schema för gästvärdar i Stockholm
• Följa upp resultat och rapportera till ledningen
• Introducera och handleda nya medarbetare
• Identifiera utvecklingsbehov och driva förbättringsarbete
• Delta i och leda möten
• Säkerställa att rutiner och riktlinjer följs
• Stötta medarbetare i deras utveckling
• Arbeta 50% av arbetstiden som gästvärd. I arbetet som gästvärd innebär det att du jobbar helger. Som gästvärd så erbjuder du våra gäster den bästa servicen genom att vara behjälplig med väskor vid ombordstigning och svarar på frågor samtidigt som du säkerställer att bussarna går i tid. Det innebär också att du bemannar marknadsytor på flygplatsen och jobbar med merförsäljning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet av ledarskap eller samordnande roll
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift
• Grundläggande IT-kunskaper, såsom goda kunskaper i Office-programmen
• Det är meriterande med relevant utbildningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som förstår service och har förmåga att agera förebild och motivera ditt team. Detta genom ett tydligt och närvarande ledarskap, lyhördhet och ett gott bemötande. Vi ser även att du är en ansvarstagande person som visar engagemang i ditt arbete och tar ägarskap för dina uppgifter. Du kan genom din flexibilitet och anpassningsförmåga hantera snabba förändringar som sker i verksamheten på ett tryggt och balanserat sätt, även i perioder med högre tempo. Du arbetar självständigt och strukturerat och det faller dig naturligt att hitta lösningar och utveckla olika arbetssätt.
Detta får du av oss
• Vi är ett större företag som fortfarande har kvar känslan av att vi är ett litet familjeföretag
• Efter en väl anpassad introduktion och mentorskap erbjuder vi utvecklande arbetsuppgifter i stimulerande miljö
• Vi satsar på våra ledares utveckling bland annat genom ledarprogram, ledarträffar samt verktyg och coaching för uppföljning och utveckling av det egna ledarskapet. Ett gott ledarskap är avgörande för verksamhetens utveckling och framgång
• Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning
• Anställningsvillkor enligt Tjänstemannaavtalet för transportbranschen
Bra att veta
• Du kommer vara placerad på vår depå på Arlanda och rapporterar till Kundservicechef
• Tjänsten förläggs i huvudsak till kontorstid, men innebär visst arbete på kvällar och helger. Resor förekommer i mindre omfattning.
• Som en del av vårt säkerhetsarbete föregås anställningsförhållande av drogtest som utförs av anlitad företagshälsovård. Löpande under anställning förekommer det slumpvisa alkohol och drogtester.
Varmt välkommen med din ansökan via rekryteringssystemet! Vi hanterar ansökningar först när sista ansökningsdag har passerats. Om frågor uppstår kan dessa också ställas via systemet.
Kontaktinformation
Ellen Wahlström
Arbetsplats
