Gruppledare Syskonenheten vikariat Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
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2026-06-24
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Tillsammans formar vi en socialtjänst som utgår från vad människor behöver. Vi söker nu en gruppledare till vår syskonenhet som arbetar med barn och unga. Enheten består av två grupper och en av våra gruppledare ska vara föräldraledig.
Hos oss blir du en del av en engagerad arbetsplats och tillsammans med ett dedikerad grupp har du möjlighet att bidra i arbetet för att ge de bästa förutsättningarna för barn och unga.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett roligt och utvecklande uppdrag där ditt engagemang för barn och unga, socialt arbete och möjligheten att frigöra resurser hos människor i utsatta livssituationer tas tillvara. Du får möjlighet att leda engagerade medarbetare och vidareutveckla en verksamhet i en spännande omställning.
Här kan du läsa mer om förmåner för dig som är anställd i Stockholm stad.
Här kan du se en kort film om hur det är att arbeta hos oss i Hässelby-Vällingby
Din roll
Som gruppledare på syskonenheten kommer du att arbeta med att leda en av grupperna på enheten i det dagliga arbetet. Du kommer att ha ansvar för att fördela ärenden, leda ärendedragningar och följa upp pågående ärenden.
Tillsammans med enhetschef och metodutvecklare kommer du introducera nyanställda samt vara delaktig i det kontinuerliga utvecklingsarbetet med bl.a metodutveckling.
Din kompetens och erfarenhet
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst krävs det att du har:
• Socionomexamen.
• Flerårig och aktuell erfarenhet från socialtjänstens verksamhetsområde barn och unga inom myndighetsutövning.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbetsledning.
• Kunskap och erfarenhet av Signs of Safety.
• Kunskap och erfarenhet av Paraplysystemet.
Du är strukturerad, utvecklingsinriktad och har lätt för att skapa nya relationer och samarbeta för att nå goda resultat. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioriteringar, är tydlig i din kommunikation och följer upp att ditt budskap når fram.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning!
Vi finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Hos oss arbetar cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Arbetsmiljön hos oss präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!
Läs gärna mer om vår förvaltning här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Hässelby torg 20-22, 2 trappor (visa karta
)
165 23 HÄSSELBY Arbetsplats
Avdelning Individ och familj, Område barn och ungdom, Syskonenheten Kontakt
Mikael Jarnlo, SSR 08-50805257 Jobbnummer
9976034