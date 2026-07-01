Gruppledare styr- och reglerteknik
OnePartnerGroup Kalmar AB / Chefsjobb / Karlskrona Visa alla chefsjobb i Karlskrona
2026-07-01
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Är du en engagerad ledare som brinner för att bygga långsiktiga kundrelationer? Vill du bli en del av ett team med stark laganda där du får möjlighet att bidra och utvecklas på vår fortsatta tillväxtresa? Vi söker en Gruppledare för fastighetsautomation i Karlskrona.
Om EKS Karlskrona AB
EKS har varit verksamma i Blekinge sedan 2010 och Småland sedan 2018. Vi är ett ägarlett, entreprenörsdrivet tillväxtföretag som jobbar inom teknisk fastighetsdrift med inriktning på ventilation, kyla, samt styr & regler.
EKS ska vara det självklara valet för teknisk fastighetsdrift och klimatinstallationer i södra Sverige. Ett telefonnummer, all teknisk hjälp!
Arbetsuppgifter
Som Gruppledare hos oss blir du en viktig del av ett nära och sammansvetsat team med spetskunskap inom området. Du leder en grupp om fyra personer och arbetar tillsammans med dem i planeringen och drivandet av automationsprojekt inom fastighetsteknik. I rollen får du ett självständigt men stödjande arbete med många kontaktytor både internt och externt. Du ansvarar för att bygga och utveckla långsiktiga och förtroendefulla relationer med både befintliga och nya kunder som kan vara fastighetsägare, industrier och kommersiella fastigheter. Som ledare hos oss är du med och skapar riktning, men du står aldrig ensam. Du leder verksamheten i linje med våra mål och värderingar och bidrar till att vi fortsätter utvecklas både som team, företag och samarbetspartner.
I ansvarsområdet ingår:
Skapa nya affärsmöjligheter genom nära dialog och långsiktiga kundrelationer
Bygga och vårda goda samarbeten med kunder, leverantörer och kollegor
Kalkylering, planering och uppföljning av projekt
Personalansvar med planering, uppföljning och utveckling
Budget- och resultatansvar, med stöd från organisationen
Arbetsmiljöarbete med egenkontroller
Förbättra och effektivisera arbetssätt
Vara med och attrahera, rekrytera och utveckla framtida kollegor
Tjänstgöringsort: KarlskronaPubliceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker dig som är en lagspelare med en förmåga att utveckla starka team samtidigt som du är resultatinriktad och har en stark känsla för försäljning och kundnöjdhet. Du är en god kommunikatör som bygger goda relationer både med kollegor internt men också externt med kunder och leverantörer. Vi ser att du har erfarenhet inom fastighetsteknik och gärna inom området styr- och reglerteknik.
För att vara aktuell för tjänsten ser vi att du har B-körkort, goda datakunskaper i framförallt office-paketet och talar och skriver flytande på svenska. Vi ser det som meriterande om du har eftergymnasial utbildning eller ceritfieringar med teknisk inriktning.
Vad erbjuder vi
Platt och entreprenöriell organisation där du får möjlighet att påverka
Möjlighet att utvecklas och växa med verksamheten
En organisation med starka värderingar och ett nära samarbete mellan avdelningarna Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar EKS Karlsrkona AB med OnePartnerGroup Kalmar AB. Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Sanna Ingvarsson på sanna.ingvarsson@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Kalmar AB
(org.nr 559075-8180), https://www.eks-ab.se/
371 47 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Energi och Klimat Service i Karlskrona AB Kontakt
Kandidatansvarig / Researcher
Ebba Götberg ebba.gotberg@onepartnergroup.se +46720759954 Jobbnummer
9988153