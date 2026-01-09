Gruppledare Myndighet Placering
Södertälje kommun / Socialsekreterarjobb / Södertälje Visa alla socialsekreterarjobb i Södertälje
2026-01-09
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
På Myndighet Placering får du ett meningsfullt och utmanande arbete. Vi utför arbetsuppgifter som gör skillnad för våra barn och unga - hos oss är det på riktigt.
Myndighet Placering har som huvuduppdrag att stötta barn och ungdomar som har behov av vård i familjehem. Vi har även ett ansvar i att stötta biologiska föräldrar till de placerade barnen. Enheten har även ett team som arbetar med säkerhetsplanering enligt Signs of Safety. Enheten består av 13 socialsekreterare, 4 säkerhetsplanerare, 1 administratör, 3 gruppledare samt 1 resultatenhetschef. 2026 utökar vi även enheten med 1,5 medarbetare som arbetar inriktat med stöd till föräldrar och 0,5 medarbetare som arbetar som mentor till socialsekreterarna. Vi söker nu en ny gruppledare eftersom en av våra gruppledare är tjänstledig för att prova på annat arbete.
Vi tillhör resultatområdet Barn och Ungdom som innehåller öppenvård och myndighetsutövande enheter. Vi använder förhållningssättet Signs of Safety på hela Barn och Ungdom. Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Som gruppledare hos oss ansvarar du för att:
• leda och fördela det dagliga arbetet inom ditt team
• handleda i ärenden individuellt samt i grupp
• arbeta för en god arbetsmiljö genom ett tryggt och tydligt ledarskap
• fatta beslut enligt delegation
• arbeta med att kvalitetssäkring och rättssäkerhet
• medverka till att utveckla verksamhet i syfte att öka kvaliteten i vårt arbete med placerade barn och unga.Kvalifikationer
• socionomexamen
• flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn och Ungdom
• utbildning i och att ha tillämpat Signs of Safety samt BBIC
• du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande:
• arbetsledarerfarenhet
• erfarenhet att arbete med myndighetsutövning inom familjehemsvården.
• erfarenhet av verksamhetssystemet Combin.Dina personliga egenskaper
• vi söker dig som är professionell i din yrkesroll, vilket innebär att du visar respekt för ditt uppdrag och arbetar utifrån vår värdegrund.
• vi söker dig som är ansvarstagande, vilket innebär att du tar ansvar för en god arbetsmiljö och för utveckling av verksamheten.
• vi söker dig som är engagerad och motiverad och som ser samarbete som en självklarhet.
• vi söker dig med ett tydligt barnperspektiv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Vi sitter i gemensamma lokaler ca 15 minuters promenadavstånd från centrum, personalparkering finns.
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Marie Boeke Marie.Boeke@sodertalje.se 08-52306593 Jobbnummer
9676207