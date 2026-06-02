Gruppledare Luleå / Boden Dag & Natt
Vi söker Gruppledare till Luleå och Boden!
Vill du ta nästa steg i karriären inom säkerhetsbranschen? Vi söker en engagerad och ansvarsfull gruppledare till vårt team i Luleå/Boden.
I denna roll får du möjlighet att kombinera operativt arbete med ledarskap – och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle.Publiceringsdatum2026-06-02Arbetsuppgifter
Som gruppledare ansvarar du för att leda, motivera och stötta teamet i det dagliga säkerhetsarbetet. Du kommer att arbeta både administrativt och operativt. Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
Planering och koordinering av ronderingar och larmutryckningar
Daglig ledning och stöd till väktare i deras arbete
Säkerställande av kvalitet i utförda uppdrag och rapportering
Aktiv samverkan med kunder och intressenter
Bidra till utveckling av säkerhetslösningar i området
Tjänsten omfattar Luleå och Boden med omnejd och kräver en flexibel och lösningsorienterad inställning.
Arbetstid: Dag och natt
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av säkerhetsarbete
Är trygg i en ledande roll och har god förmåga att coacha och motivera andra
Arbetar strukturerat och har god organisationsförmåga, även under press
Är kommunikativ, serviceinriktad och har lätt för att samarbetaKvalifikationer
B-körkort (krav)
Väktarutbildning VU1 och VU2, eller motsvarande erfarenhet
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Tidigare erfarenhet av ledande roll inom säkerhetsbranschen är meriterande
Vi erbjuder
En utvecklande och varierad roll med stort ansvar
Trygg arbetsmiljö och nära stöd från ett engagerat ledarteam
Möjlighet att påverka och bidra till förbättringar i verksamheten
Konkurrenskraftiga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Rekrytering sker löpande – tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Så ansöker du
Känner du igen dig i beskrivningen? Då vill vi gärna höra från dig!
Skicka in din ansökan med:
CV
Personligt brev där du beskriver varför just du är rätt för tjänsten
Kopior på relevanta utbildningsbevis
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tempest Security Sverige AB
(org.nr 556695-6552), https://www.tempestsecurity.com/
972 41 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryteringsansvarig
David Larsson david.larsson@tempest.se Jobbnummer
9940836