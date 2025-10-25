Gruppledare Kväll - Tekniska museet
I 100 år har Tekniska museet visat hur nyfikenhet, kreativitet och samarbete kan lösa till synes omöjliga utmaningar. Vi är Sveriges tekniska museum - ett kulturhus för teknik och vetenskap som lockar över 400 000 besökare varje år. Vi skapar upplevelser där barn och vuxna engageras i att bygga den värld de vill leva i.
Välkommen till Tekniska museet - en arbetsplats med visionen om innovationslust för en hållbar framtid, och stolt vinnare av Årets museum 2025.
100-årsfirandet startade med öppningen av Wisdome Stockholm. Våren 2024 öppnade vi The Cell i Hagastaden, och våren 2025 Tekniska i Tensta - en filial med fokus på Matematik. Vi fortsätter vår turnerande verksamhet och bjuder på ett brett programutbud från förmiddagar till sena kvällar. Allt det här är Tekniska, som efter 100 år har blivit långt mer än ett museum och firandet kulminerar i öppnandet av en Jubileumsutställning 2026.Publiceringsdatum2025-10-25Om tjänsten
Som gruppledare på Tekniska får du en central roll i att skapa en trygg, professionell och välfungerande verksamhet under eftermiddagar och kvällar. Du är en tydlig förebild för museets arbetssätt och hur vi bemöter våra besökare - du visar vägen för våra kollegor och sätter standarden för den upplevelse vi vill ge varje gäst.
I rollen ansvarar du för att leda och fördela arbetet i teamet under pågående drift, säkerställa att våra besökare får en högkvalitativ upplevelse, upprätthålla ordning, säkerhet och trygghet i verksamheten.
Arbetet är till största delen operativt och innebär att du finns på plats, leder, stöttar och motiverar personalen i det dagliga arbetet. Utöver det ingår även administrativa uppgifter som planering, schemaläggning, uppföljning och utveckling av rutiner.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Ledarskap i drift: Leda personalen i det dagliga arbetet under kvällstid och vara närvarande stöd för medarbetarna.
Arbetsfördelning: Planera, fördela och följa upp arbetsuppgifter så att verksamheten flyter smidigt.
Säkerhet: Ansvara för säkerheten i huset under kvällsverksamheten och agera vid incidenter enligt gällande rutiner.
Schema: Säkerställa att schema och tidsregistrering är korrekt hanterade.
Rekrytering och onboarding: Medverka i rekryteringar och introducera nya medarbetare i gruppen.
Samverkan: Ha en nära dialog med hela driftsorganisationen, företagsevent och programkoordinatorer för att säkerställa en välplanerad kvällsverksamhet.
Utveckling: kontinuerligt utveckla nya arbetssätt och rutiner för den operativa kvällsupplevelsen.
Kvalifikationer och erfarenhet
Tidigare erfarenhet av arbetsledning och ledarskap.
Erfarenhet från evenemang eller annan besöksnäring.
God organisatorisk förmåga och erfarenhet av administration kopplad till drift.
Erfarenhet av rekrytering och introduktion av personal.
God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.Dina personliga egenskaper
Strukturerad och lösningsorienterad.
Trygg och tydlig i ditt ledarskap, med förmåga att motivera och stötta medarbetare.
Ansvarstagande med god förmåga att fatta beslut i stunden.
Flexibel och anpassningsbar i en verksamhet som kan förändras från dag till dag.Övrig information
Tjänsten innebär arbete på eftermiddagar och kvällar, inklusive vissa helger.Så ansöker du
Tjänsten är en heltidstjänst, med 6 månaders provanställning. Arbete förläggs på vardagar, helger och lov. Arbete gäller kvällstid. Vi genomför löpande urval och intervjuer och tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt kandidat.
Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund samt olika funktionsvariationer hos personalen. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare.
Mejla din ansökan till rekrytering_publika@tekniskamuseet.se
och märk ämnesraden med "Gruppledare Kväll".
Vi ser fram emot din ansökan!
Så behandlar vi personuppgifter
För att Tekniska museet ska kunna hantera din ansökan som du skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste vi behandla vissa personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår Integritetspolicy på vår hemsida. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24
