Gruppledare Järnväg
Norconsult Sverige AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-09
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Vi söker dig som vill ta nästa steg i karriären och ta rollen som ledare för en grupp på 12 järnvägsprojektörer i Göteborg, Varberg och Halmstad. Som gruppledare kommer du även att arbeta aktivt i uppdrag samt utveckla verksamheten som en del av ledningsgruppen för affärsenhet Järnväg.
Norconsults järnvägskompetens består av ca 50 välmeriterade konsulter från Gävle i norr till Malmö i söder. I vår uppdragsportfölj ingår allt från ERTMS-projekteringar till BEST-uppdrag och kvalificerade utredningar. Vi har en stabil orderstock och flera viktiga ramavtal med Trafikverket, Trafikförvaltningen, Trafikhuvudmän och kommuner i hela Sverige.
Som gruppledare inom järnväg leder du en engagerad och kompetent grupp på ca 12 konsulter med bred erfarenhet. Du ansvarar tillsammans med avdelningschefen för resursplanering, kompetensutveckling samt sälj- och personalfrågor inom gruppen.
På nationell nivå har vi ett välfungerande samarbete där vi hjälps åt med strategiskt arbete, anbudshantering och resurssamordning där målbilden alltid är rätt konsult i rätt uppdrag nationellt. Parallellt med gruppledarrollen får du även möjligheten att fortsätta utvecklas tekniskt i uppdrag, framför allt som uppdragsledare eller teknikansvarig.Publiceringsdatum2026-06-09Profil
Du har ett stort intresse av spår- och järnvägsfrågor, är utbildad civil-, högskoleingenjör eller har praktiskt förvärvad motsvarande erfarenhet. Gedigen kunskap om järnvägsprojektering, 5–10 år och minst 3 års erfarenhet av ledarskap.
Du är en positiv och öppen person som drivs av ett stort intresse för utveckling av medarbetare och tillväxt av vår verksamhet. För oss är det viktigt att du är serviceinriktad, har initiativ- och samarbetsförmåga. Du är självständig och uttrycker dig väl i tal och skrift. Tillsammans med dina kollegor hittar du de bästa lösningarna för Norconsult och våra kunder. Meriterande är erfarenhet av ban-, mark- eller signalteknik och granskningserfarenhet alternativt jobbat inom entreprenadbranschen.
Vi ser gärna kvinnliga sökande då vi på Norconsult arbetar för att få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i branschen.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 6600 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med dina blivande ledare
Mats Lithner | LinkedIn
Tony Strandberg | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med cv och en motivationstext. Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Theres Svenssons gata 11 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg - Theres Svenssons gata Kontakt
Contact
Mats Lithner Mats.Lithner@norconsult.com 101418300 Jobbnummer
9956122