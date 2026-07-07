Gruppledare inom personlig assistans
Vännäs kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vännäs Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vännäs
2026-07-07
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Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Välkommen till oss som arbetar med personlig assistans i Vännäs kommun!
Vår verksamhet bedrivs inom ramen för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (funktions stöd/LSS). Vi erbjuder ett självständigt arbete där brukarens trygghet och upplevelse står i fokus. Vi beskriver ofta vårt arbete med uttrycket "frihet under ansvar", att du själv kan påverka ditt arbetsinnehåll inom ramen för brukarnas önskemål och behov. Din insats med stöd och hjälp på plats bidrar till att ge brukarna möjligheten att fortsätta leva ett självständigt liv. Publiceringsdatum2026-07-07Beskrivning
Personen som söker en personlig assistent till sitt team är en man i 40 års åldern med down syndrom. Arbetet består att vara honom behjälplig i vardagen med bland annat matlagning, hygien, städning, följe till aktiviteter som daglig verksamhet och ridning. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med 4 kollegor. Arbetet kommer att vara förlagt både under dag-, natt- (jour), kvällstid.
Vi söker dig som är initiativrik och kan ta eget ansvar. Att du är glad, uppmuntrande och tycker om att arbeta med människor är en självklarhet.
För att arbeta inom vård och omsorg behöver du ha goda kunskaper i det svenska språket. Det krävs kunskaper i både tal och skrift för att kunna utföra vård dokumentation, ta emot medicin delegering samt kommunicera med brukare.
Vi söker en engagerad och ansvarstagande gruppledare som vill kombinera arbetet som personlig assistent med ett utökat uppdrag inom arbetsledning och samordning.
I rollen arbetar du huvudsakligen som personlig assistent hos kunden, samtidigt som du har ett särskilt ansvar för att leda och samordna arbetsgruppen i det dagliga arbetet. Du fungerar som en länk mellan medarbetare och verksamhetsledning och bidrar till att säkerställa kvalitet, kontinuitet och god arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Utöver dina ordinarie arbetsuppgifter som personlig assistent ingår följande ansvarsområden:
Planering och samordning av personalens scheman.
Introduktion och inskolning av nya medarbetare.
Säkerställa att rutiner, arbetssätt och riktlinjer följs.
Följa upp personalens utbildningar, kompetensutveckling och delegeringar.
Informera och påminna om obligatoriska utbildningar samt hålla översikt över genomförda utbildningsinsatser.
Stödja kollegor i det dagliga arbetet och bidra till ett gott samarbete i gruppen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Är strukturerad, lösnings orienterad och har god förmåga att planera och organisera.
Har ett naturligt ledarskap och trivs med att stötta och motivera andra.
Är kommunikativ och har lätt för att skapa goda relationer.
Kan ta ansvar, fatta beslut och arbeta självständigt.
Har god datorvana och erfarenhet av schemaläggning är meriterande.
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att kombinera det nära arbetet med kunden med ett större ansvar för arbetsgruppens utveckling och kvalitet.
Utdrag ur belastningsregistret
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens
belastningsregister uppvisas.
Blanketten eller e-tjänsten "arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning" hittar du på polisens hemsida eller via denna länk:
Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Varmt välkommen med din ansökan!
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.
Klicka här för att läsa mer om vårt erbjudande på vannas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vännäs Kommun
(org.nr 212000-2841), https://www.vannas.se/ledigajobb
Östra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
911 32 VÄNNÄS Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Simon Haraldsson 0935-14304 Jobbnummer
9995510