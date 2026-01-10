Gruppledare inom Arbete och Sysselsättning timvikariat
Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande / Vårdarjobb / Boden Visa alla vårdarjobb i Boden
2026-01-10
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande i Boden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaiboden
Hos Bodens kommun blir du en del av samhällsutvecklingen och arbetar med lösningar för en hållbar framtid. Du möts av stöd, förtroende och möjlighet att växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Vi tror på att våga prova nytt och erbjuder trygga villkor samt ett meningsfullt arbete, både i din yrkesroll och som människa.
Läs mer om vad vi erbjuder på www.boden.se/jobbaibodenVälkommen
till Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen i Bodens kommun!
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen har ett samlat ansvar för integrations-, arbetsmarknads-, utbildnings- och sysselsättningsfrågor som berör vår kommuns invånare. Förvaltningen ansvarar även för Kulturskolan och kostförsörjningen samt fullgör uppgifter för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.
Med det sagt vill vi välkomna dig till vårt gäng!
För visst vill Du också ha ett av världens viktigaste jobb?
Kunskap, trygghet och goda lärmiljöer är utmärkande i våra verksamheter. Som medarbetare i vår förvaltning kommer Du ha kompetenta kollegor som visar respekt och tolerans och vars stora engagemang skapar arbetsglädje och stolthet. Tillsammans fokuserar vi på att ständigt förbättra verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-10Arbetsuppgifter
Är du undersköterska eller barnskötare med inriktning mot socialt arbete eller motsvarande?
Vill du vara del av en spännande verksamhet med stor frihet att själv forma vardagen tillsammans med dina kollegor?
Trivs du med att arbeta dagtid - måndag till fredag och ha kvällar, helger och andra röda dagar fria?
I så fall tycker vi att Du ska läsa vidare om arbetet som gruppledare hos arbete och sysselsättning!
Vi söker nu dig som vill arbeta som TIMVIKARIE hos oss på Arbete & Sysselsättnings (AoS) med möjlighet att gå introduktion innan du börjar jobba på riktigt.
För personer som har beslut om daglig verksamhet eller sysselsättning är vi jobbet man går till om dagarna och vi ansvarar för 11 olika arbetsplatser samt möjlighet till sk företagsplaceringar inom Bodens kommun.
Vi stödjer även individer med andra behov att ta steg på sin resa mot arbete eller studier. Vår verksamhet är förlagd på dagtid och erbjuder ett flexibelt utbud av arbetsuppgifter, aktiviteter, studier, och sysselsättning som präglas av tillgänglighet för alla som deltar i den.
I din roll som gruppledare kommer du att pedagogiskt planera, handleda, coacha och motivera individerna i de dagliga arbetsuppgifterna. Du ansvarar för att deltagarnas planering är aktuell och att den strävar mot att stärka individens självbestämmande och tro på den egna förmågan. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med goda kollegor och med ett nära stöd av enhetschef.
Vi strävar efter att varje individ får nå 100% av sin egen förmåga och kunna ta del i samhällets gemenskap. Vår verksamhet erbjuder den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Ett övergripande mål är även att utveckla den enskildes möjligheter mot arbete på kortare eller längre sikt och kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter. Vi utgår från individens behov och förutsättningar när vi planerar och arbetar för att individen ska ta steg i sin egen utveckling och stärka möjligheterna att påverka sitt eget liv.
Vi vill att både anställda och deltagare i vår verksamhet känner tillförsikt och vågar prova.
En bra positiv arbetsmiljö är viktigt för oss och något vi hela tiden eftersträvar att underhålla.Kvalifikationer
Vi söker en trygg, positiv och initiativtagande person som ser möjligheter även i det lilla. Du trivs i goda miljöer där individernas utveckling står i centrum.
I rollen som gruppledare är bemötande av högsta vikt samt viljan av att arbeta relationsskapande tillsammans med de individer vi jobbar med.
Du kommer att möta ett brett spektrum av människor med olika utmaningar i sin vardag. Funktionsnedsättningarna hos de som huvudsakligen deltar i vår verksamhet varierar från de med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Autism, ADHD etc), begåvningsmässig funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning/sjukdom etc. Du behöver förmågan att snabbt ställa om bemötande och arbetssätt då individernas behov kan skilja sig mycket åt . Social dokumentation och viss omvårdnad ingår i det dagliga arbetet.
Vi tror att Du trivs att jobba TILLSAMMANS i ett arbetslag och bidrar med din erfarenhet och kompetens till verksamhetens utveckling.
Du har förmåga att granska, analysera och bedöma ditt eget arbete och på så sätt kunna medverka till insatser av god kvalitet samt att bedöma när någon annan kompetens än den egna behövs.Kvalifikationer
• Examen eller slutbetyg från Vård- och omsorgsprogrammet, alternativt examen eller slutbetyg från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller motsvarande.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Utdrag ur belastningsregistret måste uppvisas före anställning.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.
Är du nyfiken på att få mer information om vår verksamhet och våra olika arbetsplatser kan du klicka på länken här i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C295836". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767), https://www.boden.se/stod-omsorg/arbete-och-sysselsattning Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande Kontakt
Enhetschef
Susanne Rosenius 0921-62812 Jobbnummer
9676998