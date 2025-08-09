Gruppledare inom Arbete och Sysselsättning timvikariat
Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande / Vårdarjobb / Boden Visa alla vårdarjobb i Boden
2025-08-09
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande i Boden
Vill du vara med och bidra till satsningarna kring vår tids största utmaningar, och kunna påverka och lämna över något för framtida generationer att vidareutveckla? Då är Bodens Kommun en arbetsgivare för dig!
Boden ligger i Norrbottens kustland, endast 3 mil från havet mellan två älvdalar. Här bor cirka 28 000 personer. Boden är en modern småstad med närhet till det mesta vilket skapar ett givande arbets- och fritidsliv, det vi kallar närhetsliv.
Boden ligger i hjärtat av en etableringsintensiv region och är en viktig del av den gröna globala samhällsomställningen. Här skapas ett samhälle i tillväxt, rustat för att möta den gröna ny industrialiseringen, med smarta och hållbara lösningar för samverkan, boende, transporter, vardagen och ett modernt företagande.
Med ett starkt stöd från kompetenta kollegor och chefer, får du mod att våga prova. Hos oss får du stort förtroende i en fantastisk miljö, där det finns möjlighet att utveckla dig själv och andra.
Vill du veta mer om hur det är att jobba i Bodens kommun? Då kan du läsa mer här: www.boden.se/jobbaibodenPubliceringsdatum2025-08-09Arbetsuppgifter
Är du undersköterska eller barnskötare med inriktning mot socialt arbete eller motsvarande?
Vill du vara del av en spännande verksamhet med stor frihet att själv forma vardagen tillsammans med dina kollegor?
Trivs du med att arbeta dagtid - måndag till fredag och ha kvällar, helger och andra röda dagar fria?
I så fall tycker vi att Du ska läsa vidare om arbetet som gruppledare hos arbete och sysselsättning!
Vi söker nu dig som vill arbeta som TIMVIKARIE hos oss på Arbete & Sysselsättnings (AoS) med möjlighet att gå introduktion innan du börjar jobba på riktigt.
För personer som har beslut om daglig verksamhet eller sysselsättning är vi jobbet man går till om dagarna och vi ansvarar för 11 olika arbetsplatser samt möjlighet till sk företagsplaceringar inom Bodens kommun.
Vi stödjer även individer med andra behov att ta steg på sin resa mot arbete eller studier. Vår verksamhet är förlagd på dagtid och erbjuder ett flexibelt utbud av arbetsuppgifter, aktiviteter, studier, och sysselsättning som präglas av tillgänglighet för alla som deltar i den.
I din roll som gruppledare kommer du att pedagogiskt planera, handleda, coacha och motivera individerna i de dagliga arbetsuppgifterna. Du ansvarar för att deltagarnas planering är aktuell och att den strävar mot att stärka individens självbestämmande och tro på den egna förmågan. Du ingår i ett arbetslag tillsammans med goda kollegor och med ett nära stöd av enhetschef.
Vi strävar efter att varje individ får nå 100% av sin egen förmåga och kunna ta del i samhällets gemenskap. Vår verksamhet erbjuder den enskilde stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter dennes önskemål. Ett övergripande mål är även att utveckla den enskildes möjligheter mot arbete på kortare eller längre sikt och kan innehålla både aktiviteter med habiliterande inriktning och mer produktionsinriktade uppgifter. Vi utgår från individens behov och förutsättningar när vi planerar och arbetar för att individen ska ta steg i sin egen utveckling och stärka möjligheterna att påverka sitt eget liv.
Vi vill att både anställda och deltagare i vår verksamhet känner tillförsikt och vågar prova.
En bra positiv arbetsmiljö är viktigt för oss och något vi hela tiden eftersträvar att underhålla.Kvalifikationer
Vi söker en trygg, positiv och initiativtagande person som ser möjligheter även i det lilla. Du trivs i goda miljöer där individernas utveckling står i centrum.
I rollen som gruppledare är bemötande av högsta vikt samt viljan av att arbeta relationskapande tillsammans med de individer vi jobbar med.
Du kommer att möta ett brett spektrum av människor med olika utmaningar i sin vardag. Funktionsnedsättningarna hos de som huvudsakligen deltar i vår verksamhet varierar från de med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Autism, ADHD etc), begåvningsmässig funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning/sjukdom etc. Du behöver förmågan att snabbt ställa om bemötande och arbetssätt då individernas behov kan skilja sig mycket åt . Social dokumentation och viss omvårdnad ingår i det dagliga arbetet.
Vi tror att Du trivs att jobba TILLSAMMANS i ett arbetslag och bidrar med din erfarenhet och kompetens till verksamhetens utveckling.
Du har förmåga att granska, analysera och bedöma ditt eget arbete och på så sätt kunna medverka till insatser av god kvalitet samt att bedöma när någon annan kompetens än den egna behövs.Kvalifikationer
• Examen eller slutbetyg från Vård- och omsorgsprogrammet, alternativt examen eller slutbetyg från Barn- och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller motsvarande.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Utdrag ur belastningsregistret måstes uppvisas före anställning.
Vi värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning samt mångfald inom alla yrkesområden.
När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem. På så sätt blir hanteringen av din ansökan effektiv, snabb och säker.
Inför rekryteringsarbetet har Bodens kommun tagit ställning till rekryteringskanaler. Vi tackar vänligt men bestämt nej till all kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter eller liknande i denna rekrytering.
Är du nyfiken på att få mer information om vår verksamhet och våra olika arbetsplatser kan du klicka på länken här i annonsen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C259543". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bodens Kommun
(org.nr 212000-2767), https://www.boden.se/stod-omsorg/arbete-och-sysselsattning Arbetsplats
Bodens kommun, Arbetsmarknad och lärande Kontakt
Vikarieansvarig
Åsa Drugge asa.drugge@boden.se 0921-62806 Jobbnummer
9451368