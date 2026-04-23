Gruppledare inom äldreomsorgens myndighetsenhet
2026-04-23
Vill du arbeta i en stad där idéer snabbt blir verklighet och där du ser resultat av ditt arbete? I Sundbyberg är det nära mellan människor, beslut och möjligheter. Här får du vara med och påverka på riktigt, samtidigt som du utvecklas och växer i din roll.
Vill du bidra till rättssäker myndighetsutövning och leda en enhet som arbetar med att utreda, bedöma och fatta beslut enligt socialtjänstlagen?
Sundbybergs stad söker en engagerad gruppledare till myndighetsenheten för äldreomsorg. Äldreomsorgens myndighetsenhet är en enhet inom sektorn för välfärd och omsorg. Vi arbetar med myndighetsutövning för personer över 66 år enligt Individens Behov I Centrum (IBIC), och är ISO-certifierade, vilket bidrar till god kvalité i vår verksamhet, vi arbetar med att ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. Enheten är HBTQI-certifierade vilket vi är stolta över. Enheten består av en enhetschef, en gruppledare, tolv biståndshandläggare, en boendesamordnare, en handläggare med ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst samt två avgiftshandläggare.Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Som gruppledare ger du det dagliga stödet till enhetens medarbetare i frågor som rör bedömningar, ärendeprioritering och metodstöd. Du ansvarar för att säkerställa att handläggningsprocessen bedrivs enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och mål. Du är med och driver utvecklingsarbete, samverkan och verksamhetsplanering på enheten. Du arbetar nära enhetschefen och tillsammans har vi ett nära och coachande ledarskap.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
coacha medarbetare i deras dagliga arbete samt vägleda vid komplexa ärenden
leda ärendedragningar och följa upp pågående ärenden
stödja medarbetare på enheten i att handlägga rättssäkert och dokumentera med god kvalité
planera och prioritera vid hög arbetsbelastning och frånvaro för att säkerställa att det dagliga arbetet fungerar medverka och vara drivande till att utveckla rutiner och arbetssätt utifrån vårt ledningssystem samt för att nå våra mål
vara med i budgetarbetet med fokus på att budgeten ska vara i balans
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
socionomexamen eller en liknande examen från universitetet
flera års erfarenhet av myndighetsutövning inom äldreomsorgen
goda kunskaper om lagstiftning inom verksamhetsområdet och är van vid juridiska frågor god förmåga att formulera dig muntligt och skriftligt på svenska
har erfarenhet av arbetsledning, att du förstår värdet av att vara en god förebild och har en förmåga att skapa engagemang hos dina kollegor.
Det är meriterande om du har arbetat:
med ledande befattning inom myndighetsutövning t ex som gruppledare, projektledare eller mentor
med verksamhets-, kvalitets- eller metodutveckling inom äldreomsorgen
Som gruppledare behöver du ha förmåga att leda, coacha och motivera andra i det dagliga arbetet. Du leder med utgångspunkt från stadens personalpolicy och stadens gemensamma förhållningssätt. Vilket b.la innebär att du har ett nytänkande, engagerat och modigt förhållningssätt. Du arbetar strukturerat och organiserat med förmåga att skapa överblick och tydliga processer. Du har god förmåga att prioritera, fatta beslut och fördela resurser. Du kommunicerar tydligt, ger konstruktiv återkoppling, är lyhörd och bidrar till ett gott samarbetsklimat. Du har god förmåga att ge vägledning i ärendehantering och säkerställa rättssäker myndighetsutövning.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation till tjänsten.
Vi erbjuder dig en kreativ och proaktiv sektor med möjlighet till utveckling, handledning och utbildningar. Här får du möjlighet till friskvårdsbidrag, förmånscykel, semesterväxling för extra lediga dagar och en arbetsplats i moderna lokaler i Sundbybergs stadshus i Hallonbergen. Det finns även möjlighet till distansarbete. Vi erbjuder även en trevlig arbetsplats med kollegor i varierande åldrar och en positiv anda. Humor och arbetsglädje är viktigt för oss.
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Urvalsprocessen kommer att pågå fortlöpande under ansökningstiden. Tillträde enligt överenskommelse.
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Ansök senast den 10 maj.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller brev. Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen med din ansökan!
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stad i totalförsvaret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
172 92 STOCKHOLM Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Jacqueline Fuentes Delgadillo jacqueline.fuentesdelgadillo@sundbyberg.se
