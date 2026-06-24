Gruppledare för måltidsservice
Sodexo AB / Kockjobb / Gävle Visa alla kockjobb i Gävle
2026-06-24
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Vill du vara en del av något större? Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!
Vill du ta nästa steg i din karriär inom måltidsservice och samtidigt göra skillnad i vardagen för våra gäster? Vi söker nu flera engagerade gruppledare till vår verksamhet i Gävle.
Om rollen
Som gruppledare ansvarar du för den dagliga driften och är en närvarande ledare i verksamheten. Du arbetar operativt tillsammans med teamet och har en viktig roll i att utveckla både medarbetare och verksamhet, samtidigt som du säkerställer lönsamhet och avtalad kvalitet.
Du har daglig kontakt med medarbetare, gäster och kunder, vilket innebär att du fångar upp och löser frågor som uppstår i verksamheten. I rollen ingår också administrativa uppgifter såsom beställningar av livsmedel och material, rapportering av matsvinn, egenkontroll samt uppföljning av daglig och periodisk städning.
Du ansvarar även för att maskiner, redskap och kemikalier hanteras enligt gällande instruktioner. Tillsammans med restaurangchefen arbetar du aktivt med att utveckla måltidsupplevelsen, minska matsvinn och driva verksamheten i en mer hållbar riktning. Du blir en nyckelperson i driften och fungerar som restaurangchefens förlängda arm.
Vi söker dig som:
Är samarbetsinriktad och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Är självständig, strukturerad och handlingskraftig
Har god kommunikativ förmåga och är en lyhörd ledare
Är nyfiken, utvecklingsinriktad och öppen för förändring
Har ett positivt förhållningssätt och är en god ambassadör för verksamheten
Delar våra värderingarPubliceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Kockutbildning samt erfarenhet av specialkost
Erfarenhet av service, gästbemötande och klagomålshantering
Intresse för att arbeta med barn och ungdomar samt inspirera dem till nya smakupplevelser
Erfarenhet av ledarskap (minst något eller några år)
God administrativ förmåga och vana av att arbeta i digitala system (Windowsmiljö)
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, 75–85 % med inledande provanställning (6 månader).
Arbetstid: måndag–fredag, dagtidSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Intervjuer genomförs efter sista ansökningsdag.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta: Mikael.Bomander@sodexo.com
Hos oss på Sodexo får du trygga anställningsvillkor, möjlighet till utveckling, ett hållbart arbetsklimat och god balans mellan arbete och fritid.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), https://se.sodexo.com/
806 34 GÄVLE Arbetsplats
Sodexo Jobbnummer
9977951