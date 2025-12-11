Gruppledare för lokalvård hotellverksamhet - Åre

Sodexo AB / Chefsjobb / Åre
2025-12-11


Visa alla chefsjobb i Åre, Krokom, Östersund, Strömsund, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sodexo AB i Åre, Östersund, Ånge, Sollefteå, Härjedalen eller i hela Sverige

Vi söker nu engagerade och lösningsorienterade gruppledare till vår verksamhet i Åre. Det här är en möjlighet för dig som vill ta stort ansvar, bidra till en positiv upplevelse för gästerna och vara med och bygga starka team i en miljö som aldrig står still. Var med på vår resa och skapa minnen och vänner för livet!

Vad du kommer att jobba med:

• Schemaläggning och vikarietillsättning av personal
• Kvalitetskontroller
• Stötta, motivera och coacha medarbetare
• Genomföra schemalagda städuppgifter enligt kvalitetsstandard
• Säkerställa att alla ytor är rena, fräscha och inbjudande
• Beställa och köra ut material
• Bidra till en trygg och säker arbetsmiljö - för både kollegor och gäster

Vad du bidrar med:

• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
• God servicekänsla och förmåga att bemöta olika människor
• Noggrannhet, struktur och en stark känsla för kvalitet
• Flexibilitet och stresstålighet - du trivs när tempot är högt
• Förmåga att följa instruktioner och snabbt växla mellan uppgifter
• Du är en lagspelare med positiv energi som smittar av sig

Hos oss får du:

• En unik arbetsmiljö i några av Sveriges mest populära fjälldestinationer
• Vara del av ett engagerat team som jobbar nära SkiStars verksamhet
• Möjlighet till utveckling, ansvar och långsiktigt arbete inom lokalvård
• Vara med och göra skillnad - varje dag, för varje gäst

Om tjänsten

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Möjlighet till start omgående. Tjänsten är placerad på site i Åre.

Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Elin Hammer, Elin.hammer@sodexo.com

Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.

Ersättning
Enligt kollektivavtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sodexo AB (org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9639792

Prenumerera på jobb från Sodexo AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sodexo AB: