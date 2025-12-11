Gruppledare för lokalvård hotellverksamhet - Åre
2025-12-11
Vi söker nu engagerade och lösningsorienterade gruppledare till vår verksamhet i Åre. Det här är en möjlighet för dig som vill ta stort ansvar, bidra till en positiv upplevelse för gästerna och vara med och bygga starka team i en miljö som aldrig står still. Var med på vår resa och skapa minnen och vänner för livet!
Vad du kommer att jobba med:
• Schemaläggning och vikarietillsättning av personal
• Kvalitetskontroller
• Stötta, motivera och coacha medarbetare
• Genomföra schemalagda städuppgifter enligt kvalitetsstandard
• Säkerställa att alla ytor är rena, fräscha och inbjudande
• Beställa och köra ut material
• Bidra till en trygg och säker arbetsmiljö - för både kollegor och gäster
Vad du bidrar med:
• Erfarenhet av yrkesmässig städning eller annat servicearbete
• God servicekänsla och förmåga att bemöta olika människor
• Noggrannhet, struktur och en stark känsla för kvalitet
• Flexibilitet och stresstålighet - du trivs när tempot är högt
• Förmåga att följa instruktioner och snabbt växla mellan uppgifter
• Du är en lagspelare med positiv energi som smittar av sig
Hos oss får du:
• En unik arbetsmiljö i några av Sveriges mest populära fjälldestinationer
• Vara del av ett engagerat team som jobbar nära SkiStars verksamhet
• Möjlighet till utveckling, ansvar och långsiktigt arbete inom lokalvård
• Vara med och göra skillnad - varje dag, för varje gäst
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Möjlighet till start omgående. Tjänsten är placerad på site i Åre.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Elin Hammer, Elin.hammer@sodexo.com
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
