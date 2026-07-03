Gruppledare för fältverksamhet
Norrtälje kommun, Barn och vuxna Soc / Socialsekreterarjobb / Norrtälje Visa alla socialsekreterarjobb i Norrtälje
2026-07-03
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Vi erbjuder dig
Vill du leda ett engagerat team som gör verklig skillnad för barn, unga och familjer?
Vi utökar verksamheten och söker en gruppledare till vår fältverksamhet – en viktig ledarroll för dig som vill kombinera operativt ledarskap med utvecklingsarbete och ett nära arbete tillsammans med engagerade medarbetare.
Hos oss får du möjlighet att:
Vara med och utveckla en viktig förebyggande verksamhet.
Sätta ungdomar och deras framtid i fokus.
Leda ett erfaret och engagerat arbetslag.
Arbeta i en bred enhet där olika kompetenser samverkar för barn och ungas bästa.
Bidra till ett långsiktigt och hållbart socialt arbete med tidiga insatser i fokus.
Samverka över gränserna, både internt och externt.
Närhet till chef.
Som heltidsmått arbeta 36 timmar per vecka.
Friskvårdsbidrag.
Möjlighet till distansarbete.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Uppdraget
Som gruppledare ansvarar du för att leda, samordna och utveckla fältverksamheten. Du har ett nära stödjande ledarskap för verksamhetens sex fältare samt ungdomscoach och arbetar för att skapa goda förutsättningar för ett professionellt, förebyggande och uppsökande arbete.
I rollen som gruppledare kommer du bland annat att:
Leda och fördela det dagliga arbetet inom fältverksamheten.
Vara ett nära stöd till medarbetarna i metod- och verksamhetsfrågor.
Driva utvecklings- och kvalitetsarbete inom verksamheten.
Samverka internt inom socialförvaltningen olika enheter
Samverka med skolor, polis, fritidsverksamheter, föreningsliv och andra samarbetspartners.
Delta i enhetens gemensamma utvecklingsarbete tillsammans med övriga verksamheter.
Vid behov själv delta i det uppsökande arbetet.
Arbetet innebär viss tjänstgöring på kvällstid, exempelvis vid skolavslutningar, valborg, större ungdomsevenemang eller i samband med gruppverksamheter.
Utmaningar och möjligheter
För att lyckas i rollen är du en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och goda relationer. Du har ett strukturerat arbetssätt, god samarbetsförmåga och förmåga att fatta beslut samtidigt som du är lyhörd för både medarbetare och verksamhetens behov.
Du trivs i en verksamhet där ingen dag är den andra lik och där flexibilitet, samverkan och ett lösningsfokuserat förhållningssätt är avgörande.
Det här behöver du ha med dig
Vi söker dig som:
Har en socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Har dokumenterad erfarenhet av uppsökande/förebyggande arbete med barn och unga.
Har god kunskap om socialtjänstlagen och dess tillämpning.
Har erfarenhet av arbete inom socialtjänsten.
Har B-körkort.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbetsledning eller annat ledaruppdrag.
Erfarenhet av samverkansarbete mellan olika myndigheter och verksamheter.
Utbildning inom ledarskap eller handledning.
Schemaläggning.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Du kommer ingår i en enhet som idag består av en enhetschef, familjerättsgruppen med en gruppledare, föräldrastöd inklusive familjecentral med en gruppledare och fältverksamhet samt en ungdomscoach för unga vuxna 16–24 år som står utanför arbete eller studier, vilka du kommer ansvara för som gruppledare.
Tillsammans arbetar vi för att stärka barn, unga och familjer genom tidiga och samordnade insatser.
Vi ser fram emot att välkomna en engagerad gruppledare som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla ett förebyggande och uppsökande socialt arbete med barn, unga och familjer i centrum.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Tillträde: enligt överenskommelse
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 46 000-48 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-03Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 809 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje kommun, Barn och vuxna Soc Kontakt
Gruppledare Fält- och föräldrastöd
Anna Ohlberger anna.ohlberger@norrtalje.se 0176-714 19 Jobbnummer
9990489