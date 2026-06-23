Gruppledare familjehemsgruppen
Värnamo Kommun / Socialsekreterarjobb / Värnamo Visa alla socialsekreterarjobb i Värnamo
2026-06-23
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Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2026-06-23Beskrivning
Medborgarförvaltningen i Värnamo består av 6 sektioner, där familjehem ingår i sektionen familjerätt GGVV och familjehem. Sektionen leds av en enhetschef och består av 20 medarbetare, fördelade på familjehemsgruppen och familjerätten GGVV (Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo) samt en "intern konsult". I familjehemsgruppen arbetar det 10 socialsekreterare fördelat mellan 5 barnuppföljare , 4 familjehemssekreterare och 1 tjänst som är kombinerad barnuppföljare och familjehemssekreterare. Familjehemsgruppen leds av en gruppledare.
Familjehemsgruppen ansvarar för rekrytering, utredning och stöd till familjehem och jourhem samt uppföljning av placerade barn och ungdomar. Familjehemssekreterarna ansvarar också för att rekrytera och utreda kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Arbetet sker i nära samverkan med socialsekreterare, familjehem, vårdnadshavare och andra viktiga aktörer runt barnet.Dina arbetsuppgifter
Som gruppledare i familjehemsgruppen har du en central roll i att leda, stötta och utveckla det dagliga arbetet inom verksamheten. Du blir närmaste arbetsledare för gruppen på 10 socialsekreterare. Du ansvarar för att fördela ärenden och handleda familjehemssekreterarna och barnuppföljarna både individuellt och i grupp. Du arbetar med ett nära ledarskap och skapar förutsättningar för ett rättssäkert, kvalitativt och hållbart arbete för barn och unga placerade i familjehem. Rollen innebär ett nära samarbete med enhetschef där ni tillsammans driver verksamhetens utveckling framåt. I din roll som gruppledare ingår även ett nära samarbete med övriga sektioner inom förvaltningen.
I arbetet ingår det att:
Leda och fördela det dagliga arbetet inom familjehemsgruppen
Ge stöd och handledning till medarbetare i ärenden och processer
Företräda vid nämndens utskott och domstolsförhandlingar
Säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i handläggningen
Bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och samverkan
Introducera nya medarbetare och bidra till kompetensutveckling
Samverka med interna och externa aktörer kring placerade barn och unga Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen. Du har flerårig erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning riktat till barn/ ungdomar, gärna inom familjehemsvård. Du har god kännedom om socialtjänstens uppdrag och aktuell lagstiftning. Du har god förmåga att skapa struktur, samarbeta och motivera andra. Du skall ha goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal och skrift, god dator- och dokumentations/utrednings vana. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet i form av samarbetsförmåga, engagemang, ordning och reda samt intresse av att utveckla verksamheten. Vi söker dig som är trygg i din profession och som har förmåga att kombinera struktur och tydlighet med lyhördhet. Du har ett genuint intresse för människor och drivs av att skapa förutsättningar för andra att lyckas i sitt arbete.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, din vilja och förmåga att leda en arbetsgrupp och bidra till ett positivt och hållbart arbetsklimat. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du: Har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer, är stabil och trygg även i komplexa och pressade situationer, har förmåga att fatta beslut, prioritera och skapa struktur, är kommunikativ och tydlig i ditt ledarskap, har ett utvecklingsinriktat och lösningsfokuserat förhållningssätt, bidrar till engagemang, delaktighet och ett positivt arbetsklimat, kan växla mellan operativa frågor och ett mer strategiskt perspektiv.
Meriterande:
Erfarenhet av arbetsledning ses som meriterande, men är inget krav för tjänsten. Vi värdesätter framför allt att du har god kunskap inom verksamhetsområdet och relevant lagstiftning, uppfyller utbildningskraven samt har de personliga kompetenser och den lämplighet som rollen som gruppledare kräver.
Medborgarförvaltningen arbetar utifrån förhållningssättet Signs of safety och det är meriterande om du har erfarenhet av att arbete utifrån förhållningssättet.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, vill vi att du lämnar utdrag ur belastningsregistret före anställning. Blankett för att söka utdrag ur belastningsregister hittar du på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-12! Ansökningarna kommer att hanteras löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Provanställning kan komma att tillämpas.
Medborgarförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för frågor inom individ- och familjeomsorg, integration, fritidsverksamhet och arbetsmarknadsåtgärder. Vi arbetar med förebyggande insatser, utredning barn och unga, familjerätt och familjehem, tidiga insatser för barn och unga, vuxenstöd, ekonomiskt bistånd samt administration och service. Läs mer om oss på: Medborgarförvaltningen - Värnamo kommun
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: Värnamo kommun Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värnamo Kommun
(org.nr 212000-0555), https://kommun.varnamo.se/naringsliv-och-arbete/jobba-i-kommunen.html
Kyrktorget 1 (visa karta
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331 31 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Medborgarförvaltningen, Familjerätt och familjehem, Familjehem Kontakt
Enhetschef
Lina Wertheimer lina.wertheimer@varnamo.se 0370-377540 Jobbnummer
9974662