Gruppledare - Hvilan akutboende för kvinnor
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för utsatta kvinnor.
Tillsammans med arbetsgruppen ansvarar du för att skapa en trygg och omsorgsfull miljö för kvinnorna som bor hos oss. Vi söker nu en gruppledare med ett stort intresse för målgruppen och som vill arbeta måndag till fredag.
Hvilan är ett skyddat drogtolerant akutboende för kvinnor över 20 år som behöver stöd utifrån substansberoende, psykisk ohälsa, hemlöshet och andra svårigheter. Vi har 21 platser och tar emot kvinnor dygnet runt. Hvilans övergripande uppdrag är att stötta kvinnorna vidare till annat adekvat boende. Vår ambition är att hela tiden utvecklas och öka kvaliteten för de boende. Vi på Hvilan består av 10 behandlingsassistenter, en köksansvarig, en administratör och en enhetschef.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med en erfaren arbetsgrupp samt nära chefsstöd. Arbetsplatsen har en tydlig och trygg introduktion för nya medarbetare. Du ges stora möjligheter till att vara delaktig i att utveckla verksamheten utifrån våra uppsatta mål och uppdrag. Du har friskvårdsbidrag på 3 000 kronor per år och möjlighet till semesterväxling.
Vi är lokaliserade i centrala Stockholm.
Din roll
Som gruppledare ansvarar du för att leda det operativa arbetet i verksamheten. Du kommer att planera, organisera samt följa upp våra mål och uppdrag. I rollen ska du säkerställa att våra rutiner följs och att dessa uppdateras. Du ansvarar för att verksamheten följer gällande lagstiftning för bland annat dokumentation. I din roll som gruppledare ingår det även administrativa arbetsuppgifter. Du ingår i vår ledningsgrupp och har ett nära samarbete med enhetschef.
Vi vill att du drivs av utvecklingsarbete och att de insatser vi erbjuder de boende är av god kvalitet. Vi vill att du har ett gott bemötande och att du är van vid att möta kvinnor med komplexa vårdbehov. Arbetet är varierande i intensitet och är självständigt.
Din kompetens och erfarenhet
Du som söker ska ha:
• Socionomutbildning eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Erfarenhet av att leda grupper
• Erfarenhet av målgruppen, det vill säga kvinnor som lever i hemlöshet med substansberoende och/eller psykisk ohälsa samt våldsutsatthet/prostitution/människohandel
• Erfarenhet av myndighetsutövning och Socialtjänstlagen
• Utbildning inom MI, LAB och FREDA
• Erfarenhet av utvecklingsarbete och kvalitetssäkring av verksamheten
Då du arbetar nära medarbetarna och brukare ställer det stora krav på att du har ett stort engagemang för målgruppen och att du förstår verksamhetens utmaningar. Vi vill att du är pedagogisk, strukturerad, närvarande och en god ledare.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet och provanställning kan förekomma. Välkommen din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4778". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Hvilan Kontakt
Ann-Christine Scherlin ann-christine.scherlin@stockholm.se 08-50844590 Jobbnummer
9469189