Gruppledande parkeringsvakt till Luleå
Smart Parkering Sverige AB / Säkerhetspersonalsjobb / Luleå Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Luleå
2025-08-13
Smart Parkering Sverige AB har idag hand om parkeringsövervakning, drift och förvaltning av garage och parkeringsanläggningar. Detta gör vi på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsföretag. Vi tillhandahåller smarta skräddarsydda digitala och miljövänliga lösningar samt marknadens kundvänligaste plattform. Vi är verksamma på flera orter runt om i landet med ett huvudkontor i Stockholm.
Med miljö och teknik i fokus skapar vi framtidens parkering!
Information om tjänsten:
Smart Parkering Sverige AB växer och söker en person till våra uppdrag i Luleå med omnejd med start enligt överenskommelse. Att arbeta som gruppledare hos Smart Parkering innebär att du, vid sidan av sedvanlig parkeringsövervakning innehar en ledande och coachande roll gentemot övriga parkeringsvakter. Du och dina kollegor kommer att bevaka våra kunders anläggningar både utomhus och i parkeringshus med syfte att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i boendemiljöer.
Att vara gruppledare innefattar bland annat:
• Sedvanlig parkeringsbevakning
• Planering och uppföljning med drift och ledning
• Samverka med företagets olika avdelningar
• Upplärning av nyanställda
• Kvalitetssäkring av parkeringsövervakningen
• Arbeta för god sammanhållning i arbetsgruppen och stödja dina kollegor i olika frågor
• Återrapportering avseende förbättringsområden, risker och andra iakttagelser
• Boka service/reparation samt förbereda vissa beställningar
Vi söker dig som har en positiv attityd, känsla för noggrannhet samt att du är duktig på att kommunicera med andra människor. Vidare ser vi att du har lätt för att upprätthålla god ordning och reda, själv kan planera och organisera ditt arbete och har en känsla för kvalitet. Smart Parkering Sverige AB är ett ungt bolag vilket innebär att du kommer jobba väldigt nära ledningen. Vi ser att du är självständig och lojal.
Arbetet är på heltid och arbetstidernas förläggning är på dagtid, kvällar och natt under årets samtliga dagar.
Tjänsten inleds med en provanställning på 6 månader. Arbetet utgår från vårt kontor i Luleå och vid anställningens start erhåller du en intern utbildning på ca två veckor. I samband med anställning begärs utdrag från polisens belastningsregister.
Det förekommer resor till våra andra orter där vi har uppdrag såsom Umeå, Skellefteå och även Sundsvall.
Lön utgår enligt kollektivavtalet - Transportarbetarförbundet.
Utöver ditt CV, bifoga ett personligt brev där du beskriver varför just du passar till denna rollen.
• Innehaft B-körkort i minst 2 år
• Dokumenterad erfarenhet som parkeringsvakt i minst 2 år
• Dokumenterad arbetslivserfarenhet i minst 4 år
• Dokumenterad erfarenhet av personalansvar är meriterande
• Goda kunskaper i svenska och engelska
För att trivas tror vi att du är:
• Har god ledarskaps- och samarbetsförmåga
• Förtroendeingivande
• Serviceinriktad
• Ansvarstagande
• Lugn och saklig i ditt bemötande
• Van vid att arbeta självständigt och strukturerat
• Lösningsorienterad
• Flexibel, arbetet innebär varierande arbetsdagar och mycket utomhusarbete
I övrigt tror vi att du drivs av att göra ett gott arbete och vara en god representant för Smart Parkering Sverige AB.
Urval:
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
