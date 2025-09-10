Gruppchefer till Kriminalvårdens sektion för ekonomiadministration
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsterna tillhör sektionen för ekonomiadministration som i sin tur tillhör enheten för Kriminalvårdens Servicecenter (KSC). Sektionen ger stöd till hela myndigheten inom ekonomi- och personaladministrativa processer samt förvalta och utveckla dessa. Vi arbetar nära Kriminalvården ekonomiavdelning, som ansvarar för verksamhetsplanering och budgetarbete och stöttar oss i den finansiella redovisningen.
Sektionen ansvarar för leverantörsfakturor, beställningar, E-handel, kundfakturor, betalflöden, löpande redovisning, anläggningsredovisning, driftredovisning, systemförvaltning samt bokslut. Sektionen genomgår just nu en omorganisation och ska utökas, varpå vi nu söker gruppchefer till två av våra grupper för att fortsatt kunna bidra till den expansion som myndigheten befinner sig i. Våra fyra grupper kommer vara indelade enligt följande: en grupp som arbetar med leverantörsreskontra, en grupp som arbetar med beställningar/inköp, kundreskontra och redovisning av klienternas pengar. En tredje grupp arbetar med våra ekonomisystem och med första linjen support och slutligen en redovisningsgrupp.
Vi arbetar aktivt för att kontinuerligt utveckla vår personal och förbättra våra tjänster. Som medarbetare på sektionen erbjuds du en trygg anställning med bra anställningsförmåner. Dessa innefattar bl.a förmånliga semestervillkor, flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt möjligheten till distansarbete.
Som gruppchef på sektionen för Ekonomiadministration leder och fördelar du det dagliga arbetet och coachar medarbetarna. Du ingår i ledningsgruppen i sektionen och bidrar tillsammans med de andra gruppcheferna inom sektionen till att utveckla personal, verksamhet, service, rutiner och processer. Vi lägger stort fokus på att ha välmående personal, service och bemötande.
Du kommer att ha personalansvar för din grupp och stöttar medarbetarna med effektivisering och automatisering av rutiner och arbetssätt inom gruppens ansvarsområde. I ditt arbete fokuserar du på att bygga starka relationer inom hela myndigheten och skapa en attraktiv arbetsplats med en god arbetsmiljö.
Inom Kriminalvården tillämpar vi förvaltningsstyrning. Våra systemspecialister arbetar i förvaltningsobjektet för ekonomi, fastighet och inköp och arbetsleds därmed av förvaltningsobjekt medan vi på sektionen är personalansvariga.Kvalifikationer
Vi söker en relationsbyggande, engagerad och resultatorienterad person som vill bidra till vår sektion i denna spännande tid av förändring. Du kommer att bli en del av en energifylld och dynamisk ledningsgrupp som har en vilja att driva förändring och utveckling. För att passa i rollen behöver du även vara stabil och ha förmågan att kunna anpassa dig till förändrade arbetskrav samt vara prestigelös och flexibel i ditt agerande.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomifältet eller annan utbildning inom ekonomi i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Flerårig chefserfarenhet
• Väl vitsordad erfarenhet av arbets- och personalledning
• Erfarenhet av ekonomiarbete inom offentlig sektor eller annan stor organisation
• Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel)
• Erfarenhet av utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser
• Erfarenhet av ekonomisystemen Proceedo, Unit4 ERP eller annat ekonomisystem
Det är meriterande om du har:
• Dokumenterad ledarskapsutbildning
• Erfarenhet av att ha arbetat med redovisning i statlig verksamhet
• Erfarenhet av att vara chef för en arbetsgrupp inom ekonomiområdet
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
