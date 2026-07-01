Gruppchef Vetronics Software till BAE Systems Hägglunds
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2026-07-01
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Ta nästa steg på din karriärstege och bli gruppchef hos oss. Är du en ledare och chef som vill arbeta med spetsteknologi i en omväxlande miljö där utvecklingen av framtidens militära fordonsystem står i fokus? Då kan det vara just dig vi söker till tjänsten som en av gruppcheferna på enheten Vetronics Software.
Din framtida utmaning
I rollen som gruppchef får du en unik möjlighet att påverka hur fordonsprogramvaran ska utvecklas till nästa nivå i våra produkter. Enheten Vetronics Software har ett brett ansvarar som omfattar programvaruutveckling för fordonens kontroll- och informationssystem samt till tränaranläggningar. Enheten består av både egna anställda samt konsulter varav ett antal sitter placerade i olika satellitkontor. Vår målsättning är att kunna erbjuda våra kunder den bästa kompetensen inom området och våra medarbetare de mest utmanande, utvecklande och roligaste jobben på marknaden.
Som gruppchef hos oss på BAE Systems Hägglunds planerar och leder du din grupp utifrån verksamhetens krav, operativa risker och uppsatta mål. I arbetet ingår också att långsiktigt utveckla våra plattformar genom strategiskt och målinriktat arbete t.ex. genom att ta fram och genomföra delsystemstrategier samt att aktivt arbeta för att utveckla våra processer.
Du arbetar för att säkerställa att företaget och våra projekt klarar sina mål genom att kontinuerligt säkerställa en balans mellan teknisk lösning, tidplan och budget. Tjänsten innebär ansvar för några av enhetens mjukvaruplattformar, personal- och budgetansvar och som ledare för gruppen har du många interna och externa gränsytor. Du ingår du i Vetronics Software ledningsgrupp och bidrar där till hela sektionens utveckling. Vårt arbetssätt i ledningsgruppen genomsyras av öppenhet, dialog och högt i tak och du förväntas bidra med dina erfarenheter och åsikter i den andan.
En viktig uppgift för dig som chef är att säkerställa att underställd personal har erforderlig kompetens och förutsättningar för befintliga och kommande arbetsuppgifter, samt att de ges möjlighet och stimuleras till personlig utveckling.
Den du är
Vi söker dig som har erfarenhet av systemutveckling och kravdriven verksamhet, samt drivs av att arbeta med kontinuerliga förbättringar. Du har en förståelse för programvaruutveckling och har du även erfarenhet av agila metoder är det meriterande. Du har en positiv attityd och tycker att det är engagerande med många kontaktytor. Erfarenhet av tidigare arbetsledande befattning är en merit.
Lämplig utbildningsbakgrund är en akademisk examen eller annan för rollen relevant utbildning. Du trivs i en omväxlande vardag och är en ledare som driver förändring, snarare än att bara reagera på förändring. Du är driven och har lätt för att samarbeta och vill arbeta med ett stödjande och coachande ledarskap med stor delaktighet från samtliga medarbetare i gruppen. För att säkra att projekten och företaget klarar sina mål behöver du också ha en kommersiell förståelse och analytisk förmåga. Detta krävs för att kontinuerligt säkerställa en balans mellan teknisk lösning och tidplan. Då vi jobbar i en internationell miljö behöver du ha goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
Vi erbjuder dig
Oavsett var du står i dag i din karriär kommer du att få ett spännande och varierande arbete i en högteknologisk miljö. Du får möjlighet att arbeta i en kunskapsintensiv verksamhet som utvecklas och växer. Ditt arbete hos oss kommer att innebära många olika kontaktytor, framför allt inom företaget men även mot leverantörer och kunder. Vi har beroende på din bakgrund möjlighet att anpassa rollen utefter dina önskemål oavsett om du är junior eller senior. Möjlighet till distansarbete finns efter behov och möjlighet i projekten och genom vårt introduktionsprogram får du insyn i andra avdelningars arbete för att lära känna företaget.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens- & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
För mer information besök www.baesystems.com
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/spyM86NLbOk
Kontaktperson
Har du frågor kring tjänsten, är du varmt välkommen att höra av dig till enhetschef Vetronics Software Johan Persson, 0660-80 356 eller rekryteringskonsult Cathrine Lind, AxÖ Consulting, 070-577 06 18.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Om du inte redan bor här, ser vi ser gärna att du blir en av alla som tagit steget och flyttat till Örnsköldsvik för jobb hos oss med möjligheten att kombinera karriär med allt som Höga Kusten har att erbjuda. Självklart erbjuder vi generöst flyttbidrag och goda villkor i övrigt.
OBS! Din ansökan kommer att behandlas efter sista ansökningsdagen som är 9 augusti.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
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114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9986158