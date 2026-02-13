Gruppchef Underhåll El och Automation
2026-02-13
SCA Obbola AB
Ett hållbart arbetsliv
På SCA har du möjlighet att göra skillnad på riktigt. Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid och hjälper våra kunder över hela världen att minska sina fossila avtryck. Vill du utvecklas och tänka nytt så kommer du att trivas hos oss, för vi ger alla möjlighet att nå sin fulla potential. Vi vet att det är människorna som gör framgångarna!
Hos SCA Obbola hittar du världens största och modernaste kraftlinermaskin. Vi arbetar för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och hos oss får du arbeta med den senaste högteknologiska tekniken, samla värdefulla erfarenheter från en innovativ industri och bidra till att skapa produkter med minimal miljöpåverkan. Vi utvecklar framtidens fabrik!
Trivs du i en ledande roll inom ett område med stor teknisk bredd och där du med dina ledaregenskaper har stora möjligheter att påverka hur vi nyttjar dagens och morgondagens tekniska lösningar samt arbetssätt för att effektivt nå höga resultat? Då kan det vara dig vi söker till SCA Obbola för rollen som Gruppchef Underhåll El och Automation. Varmt välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Som Gruppchef Underhåll El och Automation ansvarar du för att leda och fördela underhållsinsatser inom området för pappersbruket. Stort fokus för tjänsten ligger i att utveckla och förvalta grupperingen inom EA. Detta både genom individuell kompetensutveckling av våra EA tekniker samt genom att driva förbättringsarbeten, alltid med stort fokus på hälsa och säkerhet. I rollen ingår budgetarbete och kostnadsuppföljning.
Du leder ett team bestående av tre hydraultekniker och nio EA-tekniker, du rapporterar till Avdelningschef Underhåll och sitter med i ledningsgruppen för Underhåll Pappersbruk. Beredskap för rollen sker ungefär var 6e vecka.
Vem är du?
Du som söker är en driven och resultatorienterad person som gillar att driva arbetet framåt inom ditt ansvarsområde för att ni som grupp ska nå era uppsatta mål. Som person är du trygg som och du har ett genuint intresse av att arbeta med människor. Att hjälpa andra utvecklas mot att nå sin fulla potential och skapa goda relationer är en stor styrka hos dig och en viktig del i din drivkraft som ledare.
Vi ser att du:
* Har några års praktisk erfarenhet inom El eller Automation.
* Har en ledande roll i din nuvarande anställning.
* Du kommunicerar obehindrat i tal och skrift på svenska och engelska.
* B-körkort.
Det är meriterande med erfarenhet från processindustrin.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i rekryteringsprocessen. Våra kärnvärden - ansvar, högklassighet och respekt - är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten kontaktar du John Sedin, Avdelningschef Underhåll, john.sedin@sca.com
Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av Victoria Vikman, HR Specialist Rekrytering, victoria.vikman@sca.com
Facklig företrädare är;
* Pappers: Jonas Jansson, jonas.jansson@sca.com
* Unionen: Elisabeth Burström, elisabeth.burstrom@sca.com
* Ledarna: Peter Olsson, peter.o.olsson@sca.com
* Sveriges ingenjörer: Michael Larsson, michael.f.larsson@sca.com
Sista ansökningsdag är 15/3-2026. I samband med intervju kontrollerar vi giltig identitetshandling.
