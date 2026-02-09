Gruppchef till utredningsgrupp ungdom
2026-02-09
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som chef för en av grupperna inom utredning i Norrköping rapporterar du till lokalpolisområdeschefen samt ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Gruppen består av utredare som arbetar med ungdomsärenden. Som gruppchef för en utredningsgrupp inom lokalpolisområdet så är du tillsammans med övriga utredningsgruppchefer ansvarig för, utvecklingsarbete och genomförande av handlingsplan kopplat till kort- och långsiktiga utredningsmål.
Du är även ansvarig för att följa upp och arbeta med statistiskt underlag kopplat till måluppfyllelse, både på individ och gruppnivå, samt samverkan med övriga grupper i inom lokalpolisområdet och inom polisområdet i indirekta och direkta utredningsfrågor. Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Svensk polisexamen, alternativt akademisk examen relevant för funktionen.
• Minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som chef.
• Erfarenhet av att ha arbetat självständigt med utredning.
• Erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat.
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen.
• Ingått i ledningsforum.
• Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten.
• Chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• Analys och helhetssyn
• Mål och resultat
• Utveckling och förändring
• Social säkerhet
• Muntlig och skriftlig kommunikation
• Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT
Arbetsort: Norrköping
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid, VP 5:2.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Funktion: Gruppchef
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Intervjuer för tjänsten är preliminärt bokade 6 och 12 mars.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB153/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Polisregion Öst Kontakt
chef lokalpolisområde
Frida Braf 0738-026990 Jobbnummer
9729809